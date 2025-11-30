El mensaje de Evangelina Anderson a Ian Lucas que alimentó los rumores de romance

Evangelina Anderson e Ian Lucas son objeto de crecientes rumores sobre un posible romance. Recientemente, un video que circuló en redes sociales ha despertado más especulaciones sobre la relación entre la modelo y el popular youtuber.

Además, un mensaje que Anderson envió a Lucas hace tres semanas ha generado aún más interés. En él, la modelo expresó su emoción tras ver un video donde Lucas baila junto a Valentina Cervantes y sus dos hijos, Olivia y Benjamín, fruto de su relación con Enzo Fernández. “Naaaaaa, morí”, comentó, complementando su mensaje con emojis.

Una semana después, Anderson dejó un corazón en una publicación de Lucas relacionada con su participación en MasterChef Celebrity, lo que intensificó las dudas entre los seguidores. Algunos usuarios no han tardado en señalar la diferencia de edad entre ambos, destacando que Anderson es 16 años mayor que Lucas, lo que llevó a comentarios como: “Podría ser su madre”.