Ivana Figueiras estalló contra Chechu Bonelli

Ivana Figueiras, pareja actual de Darío Cvitanich, se pronunció en sus historias de Instagram en respuesta a lasacusaciones que la señalan como la tercera en discordia en la relación del exfutbolista con Chechu Bonelli.

Figueiras expresó su malestar por los ataques que ha recibido, mencionando que ha sido llamada "rompehogares" y "rompefamilias", a pesar de ser madre de dos hijas. Detalló que conoció a Cvitanich el 14 de julio y que desde entonces ha enfrentado amenazas y hostigamiento.

Acusó directamente a Bonelli de contactarla y de enviarle mensajes amenazantes, afirmando que tiene pruebas de ello. "Estuve con alguien separado. Si él no dejó las cosas claras, no es mi problema", aseguró.

La modelo hizo un llamado a que la dejen en paz, rechazando la narrativa de ser una villana en la situación. También mostró su descontento por una publicación en Instagram de un medio sobre su hija menor. "No rompí ninguna familia. Besos", concluyó.

Finalmente, Figueiras agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido, insistiendo en que su entorno saludable y su familia son lo más importante para ella.