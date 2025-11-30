Rosalía reveló que usa stickers de WhatsApp de un famoso argentino

La cantante española Rosalía estuvo este viernes en el programa "Otro día perdido", conducido por Mario Pergolini en el canal eltrece. La artista llegó a Argentina para presentar su último álbum, "Lux", y sorprendió al conductor al revelar que utiliza stickers de WhatsApp del famoso futbolista argentino Lionel Messi.

La conversación surgió cuando Rosalía mencionó que planea visitar Brasil en los próximos días. Pergolini le comentó sobre la rivalidad futbolística entre ambos países, a lo que ella respondió: “¿Por qué? Si tenéis a Messi. Es increíble”.

Al preguntarle si había conocido a Messi, Rosalía dejó a Pergolini sorprendido al responder: “No, pero siempre uso sus stickers. Tiene uno increíble, con unas gafas negras. Soy fan”. El presentador bromeó insistiendo: “¡Tenés que conocer a Messi!” y agregó humorísticamente que “Messi nos ve todas las noches… no, mentira, pero si la mujer sabe de esto, le va a encantar”.