Darío Cvitanich se cansó de Chechu Bonelli y expuso lo que le habría hecho a su mamá

Darío Cvitanich criticó duramente a su ex pareja, Chechu Bonelli, a través de sus redes sociales este sábado. El exfutbolista reaccionó a las declaraciones de la modelo sobre su madre, las cuales encontró ofensivas.

En sus historias de Instagram, Cvitanich compartió un extracto de una nota donde Bonelli hablaba sobre su separación, mencionando: "Mi exsuegra había pasado a ser mi madre”. Esta afirmación no fue bien recibida por el exjugador de Boca Juniors.

Enfurecido, Cvitanich respondió: “Mirá qué bueno, querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá cuando viajaba... y mejor no sigo”, revelando así una tensión familiar previamente desconocida. Para finalizar, enfatizó: “Con mi familia, mi pareja y mi vida, NO...”.