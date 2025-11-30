Noviembre volvió a traer menos coparticipación nacional y Santa Fe volvió a quedar relegada

Las transferencias nacionales a Santa Fe por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones, tuvieron una retracción interanual real en noviembre del 2025 del 6,1%, un retroceso que incluso fue superior al -5,4% que promedió al consolidado de provincias más Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“La baja de la coparticipación neta registrada en noviembre se explicaría, fundamentalmente, por la baja real interanual del 3,3% del impuesto a las ganancias y el descenso de IVA de 3,5%. En este último caso, esto no significa necesariamente que haya caído la recaudación de IVA en el mes calendario, dado que hay un retraso de 2 días en el envío de la recaudación a las provincias”.

Para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la coparticipación enviada no necesariamente coincide con la recaudación cronológica del mes. En conjunto la recaudación de IVA e IIGG habría registrado una baja real interanual del 3,4%. Y la caída en la recaudación de impuestos internos de 12,8% sumada a lo anterior generó que la coparticipación neta tuviera un descenso del 5,5%.

Según el centro de estudios que dirige Nadin Argañaraz, en este contexto, Santa Fe recibió $452.691 mil millones, un valor nominal superior en 23,2% al de noviembre del 2024. Pero descontado el efecto inflacionario del período, a valores reales la administración Pullaro percibió 6,1% menos desde el gobierno central en el período bajo análisis.

En lo que va del año

En el acumulado desde enero hasta noviembre de 2025, Santa Fe ocupa el último lugar entre los destinos de las partidas remitidas desde el gobierno central. Las transferencias automáticas a provincias + CABA por coparticipación, leyes especiales y compensaciones -tasa de variación interanual real- promedió +1,5% en el consolidado, pero fue del 0% para la Casa Gris.

Detalla el Iaraf que “en el undécimo mes del año, las transferencias automáticas acumuladas por coparticipación alcanzaron los $49.626.000 millones, frente a $34.883.000 millones para igual periodo del año anterior. De este modo, exhibieron una variación nominal del 42%, que se traduciría en una variación real nula al descontar la inflación del período”.

Efectos de la recaudación

Teniendo en cuenta que los principales cambios vienen por el lado del impuesto a las ganancias, que junto al IVA explican el 93% de la coparticipación neta, Iaraf rescata un crecimiento constante hasta abril,con una caída de Ganancias desde mayo ya que en el periodo de comparación se tuvo una recaudación récord por el salto cambiario de diciembre de 2023.

“En efecto, la recaudación del tributo pasó de crecer un 37,3% real interanual en el acumulado a abril a caer un 1,8% en mayo. Luego, con la suba de recaudación de los siguientes tres meses y la caída de noviembre, el acumulado parcial de los primeros once meses tendría un incremento de recaudación real del 0,6% respecto a igual periodo del año pasado”.

En cuanto al comportamiento del IVA, Iaraf expone que la recaudación mantuvo un incremento real interanual de entre 1,3% y 2,5%.

