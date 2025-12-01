Chechu Bonelli enumeró qué busca en un hombre y destrozó a Darío Cvitanich

Chechu Bonelli enumeró qué busca en un hombre y destrozó a Darío CvitanichESPECTÁCULO Julia VOSCO
Chechu Bonelli y Darío Cvitanich han finalizado su relación tras 14 años y tres hijas en común. Aunque inicialmente mantuvieron una separación cordial, la tensión entre ambos ha aumentado en los últimos días. Este fin de semana, protagonizaron una fuerte discusión que, según fuentes, afectó la relación del exfutbolista con la modelo Ivana Figueiras.
En medio de este tumulto, Bonelli ofreció una entrevista en la que habló sobre su proceso de duelo y lo que busca en una nueva pareja. “No quería mostrar la tristeza que atravesé. Hace tres o cuatro meses, me ponías un micrófono y lloraba”, comentó en Infama (América). Aseguró que ha preferido enfrentar esta etapa en soledad para no preocupar a sus hijas.
La mayor de sus hijas le había expresado que estaba en su derecho de encontrar a alguien nuevo. Bonelli admitió que sus hijas están ansiosas por que ella vuelva a enamorarse, aunque ella misma se siente en una etapa de "morir y renacer".
Al hablar sobre sus expectativas en una futura pareja, mencionó: “Necesito un hombre que me trate como a una reina, que me diga que está orgulloso de mí y que me pu-nga límites”. Ante una pregunta sobre si esos elementos faltaron en su relación anterior, la periodista se mostró ambigua, dejando el tema abierto a la interpretación.