¿Chau a Bandana en 2026?

El esperado regreso de Bandana para celebrar sus 25 años se encuentra en crisis. Después de un show en un boliche de la Costanera porteña, se confirmó que Lissa Vera decidió abandonar el grupo, exacerbando tensiones con Lourdes Fernández, quien recientemente denunció a su pareja por violencia de género.

Mientras Lourdes, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha mantienen su compromiso con el reencuentro en el escenario, reconocen que la cohesión del grupo ha cambiado. Valeria comentó en el programa "Intrusos" que “somos tres con ganas”, lo que evidencia el deterioro de las relaciones internas.

En una reciente entrevista con La Nación, Virginia aseguró que el encuentro del pasado domingo fue un momento agradable, pero la antesala fue “inesperada y angustiante”. Sobre la salida de Lissa, mencionó: “Por ahora se bajó, pero todo puede cambiar. Espero que regrese y que lo resuelva”.

Virginia destacó su deseo de seguir adelante con los preparativos del aniversario, sin importar las ausencias. “Quiero disfrutar, he estado construyendo y poniendo todos mis recursos a disposición de este reencuentro”, afirmó. También mencionó que si el grupo se presenta con solo tres integrantes, eso no cambiará la esencia de Bandana.

Además, expresó su anhelo de que Ivonne, integrante de La Delio Valdez, se una a los proyectos del aniversario, lo que podría sorprender a los fans.

El futuro de Bandana permanece incierto, con las expectativas de los seguidores centradas en si Lissa Vera regresará al grupo.