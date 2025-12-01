A meses de pedir el divorcio, Cande Tinelli se vuelve a acercar a Coti Sorokin

Candelaria Tinelli ha vuelto a ser el foco de atención, esta vez debido a un acercamiento con su exmarido, Coti Sorokin, tras seis meses de separación.

La historia entre Tinelli y Sorokin comenzó en 2020, durante la pandemia, y culminó en febrero de 2024 con un lujoso matrimonio. Sin embargo, menos de un año después, en enero de 2025, Candelaria solicitó el divorcio, cerrando un capítulo lleno de controversias.

Desde entonces, su relación había estado relativamente en silencio, hasta que en noviembre, Tinelli compartió en sus redes sociales un mensaje en honor al nuevo álbum de Sorokin, elogiando su talento: “De otro planeta. Felicitaciones. No podés ser más talentoso. Te quiero, siempre”.

Coti respondió compartiendo la historia de su exesposa y agregando emoticones, incluyendo corazones y manos en gesto de oración, lo que ha generado especulaciones sobre un posible reencuentro. Aunque no se ha confirmado una reconciliación, el gesto afectuoso de Candelaria ha reavivado el interés sobre su dinámica.