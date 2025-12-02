Fue anticipo exclusivo de R24N: Fernando Muriel intentará oxigenar el desgastado gobierno de Viotti

R24N lo anticipó en forma exclusiva hace ya 10 días y hoy se concretó: Fernando Muriel se suma al equipo de Leonardo Viotti, y no es en reemplazo de Germán Bottero, como algunos intentaron hacer trascender por intereses propios. Muriel tendrá la difícil tarea de intentar oxigenar un gobierno errático que, desde la misma asunción de Viotti el 10 de diciembre de 2023, no ha podido establecerse y hoy el nivel de desaprobación es tan grande que difícilmente tenga algún tipo de chance de reelección, más allá de que aún le quedan dos años de gobierno.

Los que conocen la personalidad de Viotti aún están sorprendidos por la medida. "Es evidente que internamente está todo mal, que todos están peleados y que no saben hacia dónde ir. Viotti, en otro contexto, nunca habría recurrido a Muriel; su carácter no se lo permite", manifestó un colaborador que, hasta hace dos años, fue estrecho aliado del actual intendente, pero que ahora está alejado de él.

Esta misma persona nos dijo: "Antes de asumir, Muriel lo consultó con sus jefes. Él no tiene independencia; que nadie se engañe, hace mucho tiempo que dejó de ser abogado. Solo hay que saber en qué lugar trabaja actualmente para entender a quién responde".

Muriel se suma al equipo de Viotti. ¿Será el Sergio Massa de Alberto Fernández?

EL PARTE DE PRENSA MUNICIPAL

El intendente Leonardo Viotti anunció la incorporación de Fernando Muriel a su equipo de trabajo, con el propósito de fortalecer la gestión municipal sin ampliar la estructura existente. Su llegada forma parte de una estrategia de optimización interna orientada a mejorar la coordinación, potenciar la planificación y continuar impulsando el desarrollo de la ciudad.

Muriel aportará su amplia experiencia en la función pública, en el ámbito académico, institucional y en el sector privado, colaborando en tareas de articulación, seguimiento y gestión dentro del actual esquema municipal.

Breve reseña de su trayectoria

Fernando Muriel es abogado y cuenta con un recorrido diverso y consolidado:

Fue Secretario de Gobierno y Ciudadanía de Rafaela, desempeñando un rol clave en la coordinación de áreas municipales.

Se desempeñó como Coordinador del Nodo Rafaela, articulando con municipios, comunas e instituciones regionales.

Fue Secretario Privado de Bienvenido Muriel durante dos años, adquiriendo experiencia en gestión ejecutiva y administrativa.

En el ámbito deportivo, ejerció la presidencia del Club Ben Hur, liderando procesos institucionales y de fortalecimiento social.

En el sector académico, fue Vicedirector de la UCSE DAR – Departamento Académico Rafaela, con funciones de articulación educativa y gestión institucional.

Además, proviene del sector privado, donde gerenció durante cuatro años una institución de salud privada, experiencia considerada central en su formación profesional y en su visión de gestión moderna y eficiente.



Su incorporación tiene como objetivo seguir fortaleciendo la gestión municipal, sumando experiencia, capacidad de trabajo y una mirada integral, sin incrementar cargos ni modificar la estructura del Municipio.