Lissa rompió el silencio sobre los rumores de su salida de Bandana

Lissa Vera se pronunció tras los rumores sobre su posible salida de Bandana. Luego de que sus compañeras insinuaran dudas sobre su participación en el grupo en 2026, la artista utilizó su cuenta de Instagram para aclarar su situación.

"Ante los diversos comentarios y consultas sobre mi continuidad en Bandana 2026, aclaro que no me he retirado. Estoy en negociaciones que siguen vigentes", expresó Vera.

