El mensaje de Darío Cvitanich después de que lo acusaran de haber maltratado a su ex

Darío Cvitanich salió al paso de los rumores sobre su relación con Chechu Bonelli en medio de la reciente separación de la modelo, madre de sus tres hijas. En una intervención en el programa A la tarde (América), el futbolista se comunicó con la panelista Cora de Barbieri para defenderse de las acusaciones de malos tratos.

De Barbieri informó que Oliver Quiroz, quien está relacionado con Bonelli, mencionó presuntos abusos por parte de Cvitanich. Ante esto, el deportista aseguró: “Yo jamás he tenido malos tratos con nadie, mucho menos con Cecilia”.

El cronista corroboró la información, pero aclaró que proviene de un entorno cercano a Bonelli y que están monitoreando su situación. Para finalizar, De Barbieri comentó que Cvitanich desafió a quienes lo acusaron, sugiriendo que si existe evidencia, deberían mostrarla.