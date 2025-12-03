Villaverde retrocede y mantiene su banca: tensión política y descrédito en torno a su fallido salto al Senado

Villaverde retiró su renuncia y seguirá como diputada tras no conseguir apoyos para asumir en el Senado.

La Comisión de Asuntos Constitucionales devolvió el análisis de su título, frenando su designación.

Radicales y opositores anticipan que no acompañarán su llegada a la Cámara alta.

Críticas por causas judiciales y cuestionamientos a su figura reaparecen en el debate legislativo.

La legisladora será clave para el oficialismo en la sesión preparatoria de Diputados.

Queda en suspenso su futuro intento de llegar al Senado y el impacto político del retroceso.

La diputada rionegrina Lorena Villaverde, integrante de La Libertad Avanza, decidió dar marcha atrás y retirar la renuncia que había presentado a su banca en la Cámara de Diputados, en un movimiento que expone tanto las tensiones internas del espacio libertario como las dificultades que atraviesa la propia legisladora para validar su título como senadora nacional. Lo que parecía un trámite encaminado se transformó en una señal de retroceso político que deja a Villaverde en una posición frágil de cara al futuro inmediato.

La intención original de la diputada era asumir en representación de la minoría de Río Negro en la Cámara alta. Para ello, ya había enviado su renuncia a la presidencia de Diputados, paso formal previo al traspaso. Sin embargo, la falta de apoyos necesarios para sostener su designación en el Senado precipitó un cambio de estrategia. Tras días de especulación y negociaciones discretas en los pasillos del Congreso, la legisladora resolvió permanecer en la Cámara baja, donde aún tiene dos años de mandato y donde se siente en terreno más seguro.

La semana pasada, durante la sesión preparatoria del Senado, la discusión sobre su título fue enviada nuevamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales, un gesto que en la práctica implicó un freno evidente a sus aspiraciones. Ante un escenario adverso, particularmente por la resistencia de los senadores radicales, el cálculo político de Villaverde viró hacia la cautela: evitar un rechazo en pleno recinto y conservar la banca en la que su futuro inmediato no depende de voluntades ajenas. En palabras de un dirigente que conoce la interna, “más vale cargo en mano que la posibilidad de que la casta la desaloje”.

El ida y vuelta, no obstante, tuvo costos. Su aparición en la entrada del Senado, seguida por una salida apresurada horas después, alimentó el desconcierto y dejó expuestas las vacilaciones de la estrategia libertaria. Incluso en sectores que hasta hace pocos días eran aliados circunstanciales se escucharon críticas severas. “¿Cómo la proponés para presidir una comisión? Es imposible acompañarla. Es un papelón”, lanzó un senador radical, subrayando el daño político del episodio. Para algunos, además, la situación tensiona la agenda que el oficialismo busca instalar: discutir una eventual ley de Ficha Limpia mientras se sostiene a una legisladora envuelta en cuestionamientos judiciales aparece como una contradicción difícil de disimular.

Los señalamientos hacia Villaverde no son nuevos y, según anticipan desde la oposición, volverán al centro del debate si se habilitan expresiones políticas durante la sesión preparatoria. Una diputada de Unión por la Patria se mostró tajante al enumerar las causas que, asegura, afectan a la rionegrina: desde supuestos vínculos con el empresario Fred Machado hasta denuncias por narcotráfico y conflictos por tierras. A ello suma su imposibilidad de competir en su provincia por normas de Ficha Limpia y la negativa para ingresar a Estados Unidos debido a la falta de visa. “Más casta no se consigue”, remató, convencida de que esas acusaciones tendrán eco en el recinto cuando llegue la oportunidad.

En este contexto, Villaverde volverá hoy a las 11 al hemiciclo de Diputados. A diferencia de la escena prevista para un supuesto salto al Senado, esta vez lo hará sin familiares y rodeada únicamente de sus compañeros de bloque. Con ellos, al menos por ahora, compartirá los próximos dos años legislativos. Su presencia será clave para La Libertad Avanza en la votación de autoridades de la Cámara, instancia en la que cada voto cuenta pese a la ventaja numérica que el oficialismo exhibe respecto de otros bloques.

El repliegue táctico de Villaverde permite al oficialismo garantizar un voto más en la Cámara baja, pero abre interrogantes sobre su futuro político y el costo que este traspié tendrá para su imagen. La legisladora apuesta ahora a que la Comisión de Asuntos Constitucionales termine dándole margen para insistir con su ambición senatorial, aunque el episodio refuerza la percepción de que, por el momento, su construcción política depende más de resistir que de avanzar.