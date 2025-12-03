Ivana Figueiras, la exnovia de Darío Cvitanich, fue internada tras el escándalo con Chechu Bonelli

Ivana Figueiras fue internada este fin de semana tras sufrir un pico de estrés. Así lo confirmó Carolina, amiga y socia de la modelo, en diálogo con A la Tarde (América).



De acuerdo a las declaraciones de esta persona, Ivana no pudo sobrellevar los ataques que recibe en redes sociales. Esto, tras ser señalada desde hace varios meses como la tercera en discordia entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich.

“Está muy mal, muy triste, muy angustiada por todo lo que pasó este fin de semana”, contó.

Además, Carolina confirmó que Ivana y Darío decidieron terminar su vínculo sentimental. “Están en una distancia y eso es verdad”, remarcó.

Sobre esta línea, Carolina también relató cómo esta situación tan mediática afectó varios aspectos en la vida de su amiga, incluido el laboral.

“(Ivana) No está viniendo a trabajar, no está viniendo a la oficina, les pido a los móviles que se vayan porque no la van a encontrar. Hay un hostigamiento, no sólo público sino también por privado que viene sufriendo, que venimos sufriendo en la marca que nada tiene que ver”, expresó la amiga de la modelo.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.