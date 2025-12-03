Ivana Figueiras fue internada tras el escándalo con Chechu Bonelli

Ivana Figueiras fue internada este fin de semana debido a un episodio de estrés, confirmó Carolina, amiga y socia de la modelo, en una entrevista con el programa "A la Tarde" de América.

Según Carolina, Figueiras ha estado sufriendo presiones tras ser acusada de ser la causa de la separación entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich. "Está muy mal, muy triste y angustiada por todo lo sucedido este fin de semana", detalló.

La amiga de la modelo también anunció que Ivana y Darío han decidido poner fin a su relación. "Están en una distancia y eso es verdad", agregó.

Carolina explicó que la tensión mediática ha afectado varios aspectos de la vida de Ivana, incluyendo su trabajo. "No está viniendo a trabajar, les pido a los móviles que se vayan porque no la van a encontrar. Hay un hostigamiento, no sólo público, sino también privado, que estamos sufriendo", concluyó.