Paz Caruso y los lavacoches: "No se trata de decir ‘no va más esto’ de un día para el otro"

La concejal María Paz Caruso se pronunció sobre la decisión del Ejecutivo municipal de prohibir la actividad de los "trapitos" en el centro de Rafaela. La medida se implementará a través de un decreto del intendente, evitándose así el tratamiento en el Concejo Municipal. Caruso destacó que este enfoque es complejo y no puede resolverse solo desde una perspectiva punitiva.

El secretario de Gobierno, Germán Botero, acudió al Concejo para presentar el presupuesto y fue consultado sobre esta cuestión. Caruso aclaró que, según el comunicado oficial, la prohibición se establecerá por decreto, similar a lo que ocurrió con los chalecos identificatorios en el pasado. "En ese entonces no hubo apoyo del Concejo", recordó.

Además, la concejal mencionó que el Concejo no ha estado involucrado en las discusiones previas sobre el tema. Sin embargo, se solicitó un informe acerca de las personas que realizan lavado informal de autos. Según los datos del Municipio, alrededor de 70 personas están involucradas en esta actividad, y Caruso advirtió que la mayoría no ha completado la educación secundaria.

“Sabemos que se pueden generar conflictos o situaciones en otros ámbitos, en otros barrios, porque son personas que necesitan un ingreso económico”



Caruso afirmó que su bloque no se opone a la prohibición, pero insistió en que debe aplicarse de forma gradual para evitar conflictos económicos en otros barrios. "Es fundamental que el Municipio asuma un rol activo en la contención social", subrayó. La edil anticipó que estarán atentos al contenido del decreto que se emitirá en los próximos días.

Finalmente, la concejal ligó el tema de los "trapitos" a la problemática de la inseguridad y la situación de las personas en la calle, criticando las respuestas oficiales que minimizan la problemática. "Decir que están en la calle porque quieren no es una respuesta adecuada", concluyó.

“Puede ir de la mano de la prohibición, pero una prohibición progresiva, porque tampoco se trata de decir ‘no va más esto’ de un día para el otro”