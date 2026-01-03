María Corina Machado anuncia la “hora de la libertad” tras la detención de Maduro

María Corina Machado anuncia la “hora de la libertad” tras la detención de MaduroINTERNACIONALESAgencia de Noticias del Interior
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, declaró que ha llegado la "hora de la libertad" para Venezuela, tras la reciente detención de Nicolás Maduro. En un comunicado emitido el 3 de enero de 2026, Machado señaló que Maduro "enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y ciudadanos de otros países". Afirmó que la negativa de Maduro a aceptar una salida negociada llevó a Estados Unidos a actuar en cumplimiento de su promesa de hacer valer la ley.
Machado destacó que el momento es propicio para que la oposición asuma el poder y exhortó a la ciudadanía a mantenerse "vigilante, activa y organizada" hasta que se concrete un proceso de "Transición Democrática". Enfatizó que "la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional" deben prevalecer en el país y delineó objetivos inmediatos como la liberación de presos políticos y la construcción de un país excepcional.
La líder opositora recordó la reciente jornada electoral del 28 de julio, en la que se eligió a Edmundo González Urrutia como "legítimo Presidente de Venezuela". Reiteró que González Urrutia debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, instando a los oficiales y soldados a acatar esta nueva dirección.
Machado también enviò mensajes a los venezolanos dentro y fuera del país, pidiéndoles estar listos para las próximas decisiones que se comunicarán a través de canales oficiales y animando a aquellos en el exterior a movilizarse en apoyo a la reconstrucción nacional. Concluyó su mensaje asegurando a sus seguidores que "Venezuela será libre" y reafirmó su fe en un futuro optimista.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la captura y traslado de Nicolás Maduro fuera de Venezuela, en un mensaje publicado en su red social Truth Social.