Fuerte inversión de más de 500 millones de dólares en los puertos de Santa Fe

Con más de 500 millones de dólares aportados entre el sector privado y el Estado provincial, y el primer RIGI aprobado en Santa Fe, este año será clave en el robustecimiento de la infraestructura portuaria. El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, fueron decisivos para destrabar inversiones en Rosario y Villa Constitución tras meses de negociaciones.

En este marco, la provincia fomenta el arribo de inversiones en puertos privados y, a su vez, gestiona las inversiones de los concesionarios en los puertos públicos dentro de una política portuaria integral, que articula esfuerzos estatales y privados. El resultado es una inversión superior a 500 millones de dólares, con impacto en infraestructura, empleo y desarrollo regional. “Haber llegado a estas cifras de inversión, en un contexto de crecimiento de exportaciones y consolidación de cargas en nuestros puertos, es un paso importante que nos genera satisfacción pero no nos conforma”, señaló Puccini.

“El gobernador Pullato nos pidió que ordenemos cada área del Estado con criterios de eficiencia. Por eso, desde que asumimos, tomamos la gestión portuaria con una mirada integral de la logística: los puertos dejaron de depender de Infraestructura y pasaron al Ministerio de Desarrollo Productivo. En ese marco, nos reunimos con cada concesionario para revisar convenios, deudas con la provincia y los municipios, y también sus planes comerciales”, explicó el titular de la cartera productiva.

Detalle de las inversiones

Según el informe del Ministerio de Desarrollo Productivo, el total de inversiones alcanza los USD 521.900.000: USD 276.900.000 corresponden al primer RIGI aprobado en Santa Fe para la construcción de un puerto multipropósito en Timbúes. Los otros 245 millones de dólares se dividen en 239 millones de inversión de los concesionarios -principalmente Terminal Puerto Rosario, Servicios Portuarios y PTP Group- y 5,5 millones del gobierno provincial. Vale destacar que se contabilizan proyectos en ejecución y efectivización durante 2025–2026.

“Cuando asumimos tomamos un rumbo definido, pero para avanzar fue necesario ordenar la relación con los concesionarios. Nos enfocamos en que cumplieran convenios y contratos, y también en abrir los puertos a nuevos sectores productivos que antes no exportaban, como la miel de la cooperativa COSAR. Promovimos la integración de clusters que estaban desvinculados de nuestra logística portuaria”, remarcó el ministro. “Además revisamos si las inversiones comprometidas se estaban ejecutando, exigimos que se cumplan y hoy podemos decir que lo están haciendo”, agregó.

El nivel de inversión se impulsa con el anuncio de Servicios Portuarios en la terminal Rosario por más de USD 80 millones tras renovar su contrato con ENAPRO, y los USD 30 millones de Terminal Puerto Rosario (TPR). También la Zona Franca Santafesina en Villa Constitución, donde Zofravilla invertirá unos USD 120 millones, de los cuales 65 ya fueron ejecutados en la obra del puerto. Además, se proyecta instalar celdas para graneles y tanques de más de 6.500 m³ de capacidad.

“La inversión en infraestructura portuaria fomenta el crecimiento económico regional y la generación de empleo de calidad: directo en la construcción (obreros, técnicos, ingenieros, supervisión) e indirecto en proveedores, insumos y logística. A esto se le suma el consumo local generado por los nuevos salarios, con un impacto económico ampliado. Así, la inversión anunciada podría generar 8.500 puestos de trabajo en la región”, explicó Puccini.

En 2025 las terminales santafesinas movilizaron más de 3,7 millones de toneladas y 79.710 contenedores, impulsadas por exportaciones agroindustriales, autopartistas, diversificación de servicios y mayor uso del transporte fluvial. Un dato relevante es que comenzó a salir carga de litio por la terminal de Rosario, con expectativa de atraer más cargas de Vaca Muerta.

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, destacó: “Con la mirada del gobernador y del ministro logramos ordenar las concesiones, integrar el sistema logístico con las áreas de producción y llevar nuestros puertos a provincias como Córdoba, Salta, Catamarca y Jujuy, generando vínculos que antes no existían”.

Finalmente, el subsecretario Jorge Henn remarcó: “Concebimos al sistema portuario como una política pública estratégica. Las inversiones privadas ya se traducen en obras concretas y estamos monitoreando su cumplimiento. En el caso de TPR, las obras de muelle por USD 13 millones están en ejecución y los USD 17 millones en infraestructura y equipamiento ya se efectivizan”.

