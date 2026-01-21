Rosario refuerza la prevención: volvió el patrullaje aéreo de la Policía provincial

La ciudad de Rosario volvió a contar con patrullaje aéreo de la Policía de la Provincia de Santa Fe tras la realización del primer vuelo operativo de un helicóptero incorporado recientemente a la fuerza. Desde 2019 que la fuerza de seguridad provincial no contaba con una nave específica para desarrollar este tipo de tareas.

La aeronave realizó un sobrevuelo de aproximadamente una hora durante el atardecer, abarcando sectores estratégicos como el barrio La Florida, el acceso a la avenida de Circunvalación y otros puntos definidos por la planificación operativa, en coordinación con los dispositivos de seguridad desplegados en tierra.

El helicóptero incorporado es un Robinson R44 Raven I monomotor, especialmente adaptado para tareas de seguridad y patrullaje, así como para funciones logísticas y de capacitación. Está equipado con un motor Lycoming O-540 de seis cilindros, con una potencia de despegue de 230 SHP y una capacidad de carga de hasta 900 libras (408 kilos), y puede operar con dos pilotos y dos pasajeros. Además, cuenta con equipamiento específico para intervenciones operativas, entre ellos un reflector de búsqueda y un sistema de comunicación terrestre codificado, fundamentales para operativos nocturnos y para la coordinación en tiempo real con el personal que actúa en el territorio.

El patrullaje aéreo se incorporará de manera flexible a los dispositivos previstos en el Plan de Seguridad del Gobierno de Santa Fe y se activará a requerimiento de las directivas operativas, según lo disponga la planificación. Entre los escenarios contemplados se incluyen refuerzos preventivos en zonas de alta circulación, operativos especiales y el acompañamiento de los dispositivos de seguridad en espacios con concentraciones masivas de personas.

La incorporación de la aeronave fue formalizada el martes 30 de diciembre en la ciudad de Santa Fe, durante un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro. En esa oportunidad, también se presentaron 85 camionetas 0 kilómetro adaptadas para el patrullaje y un minibús asignado a la Brigada Aérea no Tripulada, encargada de las operaciones con drones.

