Pullaro inauguró el Centro de Salud de barrio Malabrigo en la ciudad de Helvecia

El gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reinauguró este miércoles el Centro de Salud del barrio Malabrigo, en la ciudad de Helvecia, luego de una intervención edilicia que permitió recuperar el edificio. Con una inversión de más de 232 millones de pesos, el efector retomará la atención para 1.800 vecinos y vecinas de la localidad.

Durante la actividad, Pullaro sostuvo que “lamentablemente, y por desidia del Estado, en algún momento a este Centro de Salud hubo que cerrarlo y estuvo tres años parado. Eso generó dificultades en el sistema de salud pública”. El gobernador agradeció el trabajo “de todo el personal, que pone mucho esfuerzo para poder tener y sentir que la salud pública de Santa Fe es la mejor de Argentina. Tenemos que estar a la altura de la circunstancia llevando adelante las obras y arreglos que se merecen los profesionales de la salud y todos los vecinos”.

“Aunque parezca increíble para una Provincia que tiene muchos recursos -continuó-, teníamos muchos efectores que estaban en condiciones paupérrimas. Entendimos que teníamos que destinar recursos públicos para que a estos centros de salud no les falte nada. Así fue como trabajamos con el Ministerio de Obras Públicas y creamos un programa, que es el Fondo para la Reparación de Efectores de Salud (FonRES)”.

En ese marco, el gobernador anunció que “el FonRES comenzó un fondo de hasta 10 millones de pesos por efector para hacer pequeñas o medianas reparaciones y este año vamos a elevar ese monto a 40 millones. Queremos resolver los problemas de manera más acelerada para poner la infraestructura sanitaria en condiciones. A través de una gestión eficiente demostramos que el gobierno puede gastar mucho menos”. Y afirmó: “Hoy que se discute el costo de los medicamentos en todo el país, nosotros podemos mostrar que pagamos un 82% menos de lo que salen en precio de lista. Por eso, en dos años de gestión tuvimos un ahorro de 186.000 millones de pesos. Esos recursos son destinados a arreglar los edificios y cada una de las necesidades que tiene el sistema sanitario de Santa Fe”.

Gobierno de cercanía

En ese marco, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, detalló que “a través del FonRES llegamos a 154 centros de salud en un año. Estos lugares tienen que ser dignos, para el equipo de trabajo y para los usuarios. Trabajamos con el Ministerio de Obras Públicas y llegamos a 27 obras más que necesitaban los recursos. También estamos invirtiendo en Centros de Salud de la ciudad de Santa Fe y de Rosario con conectividad, con mejoras, y con equipamiento”.

Por su parte, la intendenta de Helvecia, Victoria Weiss Ackerley, valoró “la cercanía del gobierno provincial y el estar presente a través de hechos concretos. Hoy tenemos un gobierno que toma la posta, hace obras y en el día a día trae soluciones”.

A su turno, el senador por el departamento Garay, Germán Baumgartner, detalló que “este centro de salud estuvo cerrado por 3 años pero los problemas edilicios comenzaron hace 8 años. Pero hoy el arreglo y la reconstrucción está realizada para que dure muchos años”.

Por último, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, describió: “Este edificio tenía problemas constructivos que llevaron a que se cierre porque no podía brindar servicio a la comunidad por las filtraciones de agua. Por eso se procedió a un trabajo completo de impermeabilización, junto a otras obras que permitieron dejarlo en las condiciones que está hoy”.

Participaron también el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia, Clara García; la secretaria provincial de Salud, Andrea Uboldi; la directora del Hospital de la localidad, Alejandra Muller; y el subsecretario de Gestión Territorial Centro Norte, Leonardo Martínez; entre otras autoridades. Durante la actividad, el gobernador también otorgó un aporte de $ 84.505.481,30 de la Municipalidad de Helvecia para llevar adelante obras de ripio y calzada natural en el marco del Programa Caminos Productivos.

Detalles de las obras

Los trabajos en el Centro de Salud del barrio Malabrigo abarcaron la impermeabilización completa, reparación de cielorrasos, pintura interior y arreglos generales en las áreas más afectadas. También se demolió y reconstruyó la vereda perimentral. Se realizó el revestimiento exterior, la pintura de rejas y la reparación del sistema de alarmas.