El Municipio entregó $357.000.000 a través del Fondo de Asistencia Educativa

El Gobierno Municipal de Rafaela hizo entrega de $357.000.000 a 73 entidades educativas de la ciudad, a través del Fondo de Asistencia Educativa (FAE).



El FAE es un recurso económico de carácter obligatorio, establecido por decreto ley, que las municipalidades y comunas de la Provincia de Santa Fe deben destinar al apoyo de las escuelas públicas de sus jurisdicciones con el fin de asegurar el mantenimiento, ampliación, construcción y equipamiento de los edificios escolares.



Es así como, a lo largo del 2025, el Municipio distribuyó el monto antes citado en 4 cuotas, siendo la primera correspondiente a la última cuota del 2024 y las restantes 3 al 2025.



El detalle es el siguiente:



4.ª cuota (2024), $87.000.000



1.ª cuota (2025), $100.000.000



2.ª cuota (2025), $100.000.000



3.ª cuota (2025), $70.000.000



Entre las instituciones incluidas en la entrega de los recursos se encuentran: escuelas primarias, secundarias, el Instituto Superior del Profesorado nro. 2 «Joaquín V. González», jardines de infantes provinciales y municipales, centros de educación física. Además, entidades de formación como el Liceo Municipal «Miguel Flores», la Escuela Municipal de Música «Remo Pignoni», el Centro Municipal de Capacitación en Oficios y el Centro de Formación Profesional nro. 5 «María Eva Duarte de Perón».