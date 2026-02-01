Recolección de residuos de patio en el sector 1



Fecha: 30/01/2026

Fuente: Prensa Municipal



Este domingo 1 de febrero deberán sacar sus residuos el sector 1, que corresponde a los barrios 30 de octubre, Mosconi, Central Córdoba, Villa del Parque, Villa Podio, Fátima, 2 de Abril, Pizzurno, La Cañada, El Bosque y Loteo Plaza Grande.

Además los miércoles, también podrán sacar los residuos los habitantes del sector 5, comprendido por los barrios Álamos del Aeroclub y Brigadier López.

Se les solicita sacarlos en bolsas o pequeños manojos para facilitar la rapidez del servicio.

¿Qué se retira en este servicio municipal?

. Hojas del barrido de veredas.

. Residuos del desmalezado o corte de césped embolsados (no más de 10 bolsas).

. Ramas de hasta dos metros cúbicos atadas en manojos manipulables.

Si superan estos volúmenes, deberán ser trasladados al Eco Punto I (frente al Cementerio), al Eco Punto II (Avenida Italia a 100 metros de Normandro Corti) o al Complejo Ambiental (Relleno Sanitario - Camino Público Nº 20).

Todos los vecinos interesados, pueden consultar el nuevo calendario de recolección de residuos de patio en la web del municipio o en el siguiente link: https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/586.