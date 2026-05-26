Nintendo aumentó el precio de la Switch 2 y pidió disculpas a los usuarios

Nintendo confirmó una suba de precios para la consola Nintendo Switch 2 y también para su servicio de suscripción Switch Online, una decisión que la compañía atribuyó a los cambios en las condiciones del mercado global y al fuerte incremento en los costos de producción.

El anuncio generó repercusión inmediata entre los fanáticos de la marca, al punto que la propia empresa salió rápidamente a disculparse públicamente con los consumidores.

El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, reconoció el impacto que tendrá la medida y aseguró que la compañía intentó sostener los valores originales durante el mayor tiempo posible.

“Pedimos disculpas sinceras a nuestros clientes por las molestias y problemas que esto ocasionará”, expresó el ejecutivo, quien además admitió que los nuevos precios ni siquiera alcanzan a cubrir completamente el aumento de costos que enfrenta la empresa.

En el mercado estadounidense, el incremento para la Switch 2 será de 50 dólares, aunque la compañía todavía analiza cómo se aplicarán los ajustes en otras regiones.

Detrás de la decisión aparece un problema que afecta a toda la industria tecnológica: la suba sostenida en los precios de chips, memorias y componentes electrónicos esenciales para la fabricación de dispositivos.

La escasez global de insumos y la inestabilidad económica internacional vienen golpeando no solo al sector de los videojuegos, sino también a fabricantes de computadoras, smartphones y otros productos tecnológicos, que en los últimos meses aplicaron aumentos similares para compensar el encarecimiento de la producción.

Desde Nintendo explicaron que el objetivo sigue siendo ampliar la llegada de la consola al público masivo, aunque reconocieron que sostener los precios anteriores se volvió inviable frente al escenario económico actual.

La noticia provocó preocupación entre los usuarios y analistas del mercado, que ahora siguen de cerca cómo podría impactar la medida en las ventas de la nueva generación de consolas y en el resto de la industria gamer.