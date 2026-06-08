Wanda Nara vende su casa en una exclusiva zona de Italia

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una importante decisión vinculada a su patrimonio inmobiliario. Según trascendió en las últimas horas, la empresaria y conductora habría puesto en venta una exclusiva propiedad ubicada en el Lago di Como, una de las zonas más exclusivas y cotizadas de Italia.

La información fue revelada en el programa Infama y rápidamente despertó interés debido al elevado valor de la vivienda, que durante años formó parte de la vida de Wanda y su familia durante su estadía en Europa.

Una propiedad valuada en millones de euros

De acuerdo con los datos difundidos, la residencia estaría publicada por una cifra cercana a los ocho millones de euros, convirtiéndose en una de las operaciones inmobiliarias más importantes relacionadas con la mediática argentina en los últimos tiempos.

La vivienda cuenta con aproximadamente 350 metros cuadrados cubiertos y dispone de amplios espacios distribuidos en ocho ambientes, además de cuatro baños y una cochera con capacidad para tres vehículos.

Ubicada en una de las regiones más prestigiosas del norte italiano, la propiedad posee vistas privilegiadas y se encuentra en una zona elegida históricamente por celebridades, empresarios y deportistas de alto perfil.

El dato que llamó la atención sobre la casa

Durante el programa televisivo también surgió una información que generó sorpresa. Según señalaron, la propiedad arrastraría una importante deuda vinculada a tasas municipales e impuestos locales que no habrían sido abonados en los últimos años.

De acuerdo con esta versión, la residencia se ofrecería en el mercado junto con esas obligaciones pendientes, una situación que despertó interrogantes entre quienes siguen de cerca el presente económico de la conductora.

Hasta el momento, Wanda Nara no realizó declaraciones públicas para confirmar o desmentir la información.

El presente financiero de Wanda Nara

Más allá de la venta de la mansión, el informe televisivo también puso el foco en la actualidad financiera de la empresaria.

Según se comentó al aire, una parte importante de sus ingresos estaría actualmente vinculada a inversiones realizadas en Estados Unidos, donde contaría con asesoramiento profesional para administrar distintos activos financieros.

La información sostiene que Wanda habría diversificado sus negocios más allá del mundo del espectáculo, apostando a instrumentos de inversión relacionados con acciones, bonos y otros mercados internacionales.

Inversiones internacionales y nuevos negocios

El periodista Santiago Sposato aseguró que la empresaria trabaja con especialistas del sector financiero que la asesoran en la gestión de su patrimonio y en la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión.

Según explicó, el crecimiento de esas operaciones financieras se habría transformado en una de las principales fuentes de rentabilidad para la conductora, complementando sus ingresos provenientes de contratos comerciales, publicidad y proyectos vinculados al entretenimiento.

Mientras tanto, la posible venta de la mansión italiana suma un nuevo capítulo a la intensa actualidad de Wanda Nara, que continúa generando repercusión tanto por su vida personal como por sus movimientos empresariales.

Por ahora, resta conocer si la propiedad encuentra comprador y si la empresaria confirma oficialmente una operación que ya genera gran interés en Argentina e Italia.