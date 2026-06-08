El médico de la selección de Dinamarca contó qué pasó con Christian Eriksen

El fútbol internacional vivió momentos de enorme preocupación durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania cuando Christian Eriksen volvió a protagonizar un episodio que encendió todas las alarmas. El mediocampista danés cayó repentinamente al césped en pleno encuentro y debió recibir asistencia médica inmediata ante la mirada atónita de compañeros, rivales y espectadores.

La situación generó un fuerte impacto debido al antecedente que marcó la carrera del futbolista durante la Eurocopa 2021, cuando sufrió un paro cardíaco en pleno partido frente a Finlandia y estuvo al borde de la muerte. Aquella imagen quedó grabada en la memoria del mundo del deporte y, por eso, cualquier inconveniente relacionado con su salud provoca una lógica preocupación.

El dramático momento que paralizó el partido

El incidente ocurrió cerca del minuto 64 del encuentro amistoso que disputaban Dinamarca y Ucrania. De manera repentina, Eriksen cayó al suelo y los futbolistas que se encontraban cerca advirtieron rápidamente que algo no estaba bien.

Los servicios médicos ingresaron de inmediato al terreno de juego para asistir al mediocampista mientras el clima de incertidumbre crecía dentro y fuera del estadio.

Ante la gravedad de la situación y por precaución, las autoridades decidieron suspender el partido mientras se evaluaba el estado del futbolista.

El comunicado oficial que llevó tranquilidad

Minutos después del episodio, la Federación Danesa de Fútbol difundió un comunicado para informar sobre la evolución del jugador.

Según explicó el médico de la selección, Morten Boesen, Eriksen recuperó rápidamente el conocimiento y pudo comunicarse con normalidad con el cuerpo médico.

Además, señaló que el marcapasos que le fue implantado tras el episodio sufrido en la Eurocopa respondió correctamente durante la emergencia.

El profesional también confirmó que el futbolista abandonó el campo por sus propios medios y que sería sometido a estudios complementarios para determinar qué provocó el incidente.

El mensaje del médico de Dinamarca

Boesen explicó que la reacción fue rápida y que el jugador se encontraba estable tras el susto.

Según detalló, Eriksen recuperó la consciencia en pocos minutos y mantuvo contacto permanente con los médicos que lo asistieron.

Incluso reveló que el propio futbolista pidió transmitir tranquilidad al resto del plantel y aseguró que se sentía bien mientras continuaba bajo observación médica.

Un antecedente que genera preocupación

La situación inevitablemente recordó lo ocurrido durante la Eurocopa 2021, cuando Eriksen sufrió un paro cardíaco en pleno partido frente a Finlandia.

En aquella oportunidad, la rápida intervención de sus compañeros y del equipo médico resultó fundamental para salvarle la vida. Posteriormente, el futbolista recibió un desfibrilador cardioversor implantable (DCI), dispositivo que monitorea constantemente su actividad cardíaca y puede actuar automáticamente ante determinadas alteraciones del ritmo del corazón.

Desde entonces, el mediocampista logró regresar a la actividad profesional y continuar su carrera al máximo nivel.

Cómo se encuentra Christian Eriksen

Tras el episodio, la Federación Danesa informó que el futbolista se encontraba consciente y estable.

“Christian está consciente y se encuentra bien dadas las circunstancias”, señalaron desde la entidad en una comunicación oficial difundida a través de sus canales institucionales.

Mientras se aguardan los resultados de los estudios médicos, el mundo del fútbol sigue de cerca la evolución del jugador, aunque las primeras informaciones transmiten tranquilidad y alejan los temores que inevitablemente surgieron al recordar el dramático episodio que sufrió hace cinco años.

Por el momento, Eriksen permanece bajo observación médica y acompañado por los profesionales de la selección danesa, mientras se intenta determinar qué originó el incidente que volvió a conmocionar al deporte mundial.