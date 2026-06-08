Franco Colapinto tras el GP de Mónaco

Franco Colapinto tuvo un domingo complicado en el Gran Premio de Mónaco y finalizó en la 15ª posición tras una carrera marcada por incidentes, sanciones y una estrategia que nunca terminó de favorecerlo. El piloto argentino de Alpine quedó lejos de la zona de puntos y no ocultó su descontento al analizar lo sucedido en el tradicional circuito callejero.

El joven bonaerense vio condicionada su actuación por varias situaciones adversas, entre ellas penalizaciones por exceso de velocidad en la calle de boxes y una serie de contactos que se produjeron tras el reinicio de la competencia, factores que terminaron alejándolo de cualquier posibilidad de pelear por posiciones más importantes.

Una carrera que nunca terminó de acomodarse

Tras bajarse del monoplaza, Colapinto resumió con sinceridad las sensaciones que le dejó la competencia.

“Fue una carrera muy larga y frustrante porque no salió nada”, reconoció el argentino, quien además hizo referencia a los problemas que tuvo durante su paso por boxes.

El piloto explicó que desde las primeras vueltas las circunstancias comenzaron a jugar en su contra y que la estrategia quedó condicionada por los cambios que provocó la interrupción de la carrera.

Los incidentes que marcaron su domingo

Colapinto también detalló la secuencia de acontecimientos que complicaron su desempeño luego del relanzamiento.

Según relató, había conseguido una buena largada, pero la falta de espacios para adelantar en las estrechas calles de Montecarlo terminó convirtiendo la carrera en una lucha constante dentro del pelotón.

El argentino señaló que perdió posiciones durante su parada en boxes y que posteriormente quedó involucrado en varios contactos que afectaron aún más su rendimiento.

En medio del caos posterior a la bandera roja, sufrió toques con otros competidores, una situación que terminó perjudicando sus aspiraciones de avanzar en el clasificador.

Críticas al espectáculo y a las estrategias defensivas

Más allá de los problemas personales, Colapinto también cuestionó el desarrollo general de la carrera y apuntó contra ciertas estrategias utilizadas por algunos equipos.

El piloto de Alpine consideró que las características del circuito de Mónaco dificultan enormemente los sobrepasos y que determinadas tácticas terminan afectando el espectáculo.

En particular, hizo referencia a la estrategia empleada por Williams para ralentizar el ritmo de carrera y proteger posiciones, una práctica que, según explicó, condicionó a varios pilotos que venían detrás.

Para Colapinto, este tipo de maniobras reflejan una de las principales limitaciones del histórico trazado callejero.

“Termina siendo una carrera muy aburrida”

El argentino fue especialmente crítico con las dificultades para adelantar en Montecarlo, uno de los aspectos más cuestionados del circuito en los últimos años.

Si bien destacó la emoción que genera la clasificación del sábado, aseguró que durante la carrera resulta prácticamente imposible superar a un rival, incluso cuando existe una diferencia significativa de ritmo entre ambos autos.

En su análisis, remarcó que la imposibilidad de concretar maniobras termina perjudicando el espectáculo y limita las oportunidades de recuperación para quienes sufren contratiempos durante la competencia.

Pensando en la próxima fecha

Pese al mal resultado, Colapinto ya puso la mirada en el siguiente desafío del calendario.

El piloto argentino reconoció que el fin de semana dejó sensaciones negativas y admitió que será necesario analizar en profundidad lo ocurrido para evitar repetir errores en el futuro.

Con el Gran Premio de España en el horizonte, el objetivo de Alpine será recuperar competitividad y volver a pelear por posiciones más importantes.

“Habrá que revisar todo, entender qué pasó y regresar más fuertes en Barcelona”, expresó el argentino, decidido a dejar atrás un paso por Mónaco que estuvo lejos de lo esperado.