La foto súper hot de Belén Francese de espaldas y con mini short: “Que no reste”

La vedette Belén Francese, de 39 años, no para de asombrar en las redes sociales con sus sensuales fotografías en donde se la ve posando y mostrando sus privilegiadas curvas, las cuales enamoran a sus todos sus seguidores en las redes sociales.

Hace unas horas, Belén Francese compartió en su cuenta personal de Instagram una fotografía que dejó con la boca abierta a más de uno de sus seguidores. La modelo posó de espaldas y con un mini short que deja ver parte de su cola.

En la foto se la puede ver a la simpática actriz limpiando la ventana de su casa con una musculosa y un mini short que casi deja su prominente cola al descubierto, lo cual asombró a todos en las redes sociales.

Junto a la provocativa imagen en donde se la ve limpiando la ventana, Belén Francese comentó: “Limpiá de tu vida todo lo q no sume! Si no suma que no reste”, reflexionó la creadora de divertidas rimas.

Como era de esperarse, la publicación recibió cientos de “likes” y comentarios en donde elogiaron su figura privilegiada junto con buenos deseos que siempre le ponen a la diva sus fanáticos en las redes sociales.