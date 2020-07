Mársico le dijo NO a la Estación de Servicios de la rotonda de Fanti

"Si no mandan un proyecto desde el Ejecutivo no voy a ser yo quien lo haga, la modificación del Código Urbano no puede ser solo para la Estación de Servicios", dijo Lisandro Mársico

"El Intendente dijo que no iba a mover un dedo para que esto saliera; yo tampoco. Hasta que no venga un proyecto del Ejecutivo; y ahí estudiaremos que dice en concreto el proyecto. El Proyecto no lo vamos a hacer nosotros. Viene de las áreas técnicas del Departamento Ejecutivo y ahí estudiaremos en base a todos los datos que estamos buscando, con todo lo que nos dijeron, a lo que podremos ver, si hacemos esta modificación o no para todo un tejido, que no solamente es para la Estación sino para otros lugares de la ciudad", sentenció Mársico en una conversación mantenida con Radio ADN