Victoria Tolosa Paz cruza a Juntos por el Cambio por no sentarse a debatir: “Caranchear y chicanear”

La candidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, brindó una entrevista televisiva donde cuestionó a los dirigentes de Juntos por el Cambio ante su negativa a la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de llegar a un acuerdo. En ese sentido calificó su actitud como “caranchear y chicanear”.

“Necesitamos más bancas porque ya vimos lo que hace la oposición política que cuando, incluso estando de acuerdo con una ley como el etiquetado frontal, no da quórum ni siquiera para permitir el debate”, manifestó en primer lugar la candidata platense en declaraciones a C5N. “Esa Argentina atrasa”, remarcó e insistió en poner toda la voluntad para lograr que la Argentina se ponga “de pie”.

En ese punto, señaló que la dirigencia política dentro del Gobierno llamó a la oposición para construir los pilares y poner esta estructura de pie. “La oposición no puede estar anticipando la excusa de una marcha o de lo que fuere para no sentarse a dialogar sobre qué proyecto de país quiere”, siguió indignada. En ese punto, afirmó que hay dirigentes de Juntos por el Cambio que son halcones y otros que son palomas.

“La Argentina necesita una oposición política que se deje de caranchear y chicanear y se siente a discutir”, lanzó completamente enojada. Y remarcó: “Queda en evidencia que hay una parte de Juntos que no se sienta a debatir o discutir con el oficialismo porque no quiere construir esa Argentina, no quiere la Argentina de la industria, del trabajo, del desarrollo, de la inversión y de los puestos de trabajo”.

«No están pensadas en las elecciones»

Por último, afirmó que Juntos por el Cambio “se radicalizan” luego del resultado el 12 de septiembre en las PASO y están tratando de ratificarlo. “Nosotros con mucha responsabilidad, con humildad y con un trabajo cotidiano queremos cambiarle la vida a la gente. Las decisiones que tome el Gobierno nacional no están pensadas para que lleguen a tener un resultado el 14 de noviembre”, completó.

Con información de www.elintransigente.com