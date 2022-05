Alicia Castro: “A un presidente no lo puede elegir una sola persona y a través de un tuit”

La interna que atraviesa el Frente de Todos desde hace varios meses no da tregua. A las constantes críticas contra el Gobierno de turno que provienen desde el círculo más cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en las últimas horas se sumó una llamativa declaración de Alicia Castro, ex embajadora de Venezuela y Reino Unido. “Alberto Fernández fue un error de todos y todas”, consideró la referente del espacio Soberanxs y no dudó en aludir a la responsabilidad de Cristina Kirchner en esa decisión.

“Cristina es una política brillante y todos cometemos errores. Un presidente no lo puede elegir una sola persona y a través de un tweet”, reflexionó la ex diplomática, en alusión a aquel 18 de mayo de 2019 en el que la actual Vicepresidenta anunció que Alberto Fernández encabezaría la fórmula presidencial para los comicios de ese año a través de un video difundido en sus redes sociales.

Este sábado, reiteró sus críticas por CNN Radio: “Nosotros creímos que detrás de esta coalición había un programa”, señaló, sin ocultar su decepción. “Yo salí a festejar ese 18 de Mayo cuando Cristina anunció en las redes que iba a secundar a Alberto Fernández -recordó-. Pero el tiempo demostró que hubo eficacia para ganar pero no eficacia para gobernar”.

“La mayoría no hubiese votado al Frente Renovador. La virtud se encontró en una alianza donde se podían coordinar acciones en cuestiones económicas y en relaciones exteriores parecida o mejor al kirchnerismo, y esto no sucedió”, analizó en diálogo con FM Delta 90.3. De esta manera, Castro se sumó a los dirigentes del kirchnerismo duro que embisten al presidente Fernández desde que se anunciara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la refinanciación de la deuda.

Hoy, la ex diplomática ratificó sus dichos al asegurar que “la mayoría de los votantes del Frente de Todos están decepcionados con el gobierno”.

Luego, pese a la crítica a CFK por su mala elección del candidato, Alicia Castro intentó despegarla de la gestión: “Claramente Alberto Fernández no cogobierna con Cristina sino con el FMI”.

Insistió en que Alberto Fernández “no hubiera obtenido los votos de no ser por el kirchnerismo”, algo indudable, y que fue señalado con crudeza por otros referentes de esa corriente, como la ex diputada nacional Fernanda Vallejos, muy cercana a la vicepresidente.

“Nosotros creímos que detrás de esta coalición había un programa”, insistió. Y criticó la política exterior del gobierno que, según ella, “no se entiende porque es una política errática”.

“El error de base no es el tuit de Cristina, el error de base fue no haber armado un programa”, dijo también, en otro intento por suavizar su crítica a la Vicepresidente por su decisión inconsulta. Aunque no especificó a quién o a quiénes atribuye la responsabilidad por no haber formulado una plataforma de gobierno y no únicamente una fórmula ganadora. Es decir, por tener “eficacia para ganar”, pero no “para gobernar”, en sus palabras.

En cuanto a la política económica, se quejó porque “el Gobierno no hace nada para desacoplar los precios internacionales de los precios locales”.

“El gobierno nos miente y esto es muy incómodo para todos: lo hace cuando dice por ejemplo que el acuerdo con el fondo no iba a traer ajuste”, acusó.

