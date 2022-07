La ácida respuesta de Ricardo Darín a las críticas tras sacar la nacionalidad uruguaya: “Odiadores a dormir”

Si bien Ricardo Darín es uno de los actores más queridos debido a su gran trayectoria en el cine argentino, esto no significa que se encuentre totalmente excepto de cualquier tipo de crítica. En especial luego de que, en las últimas horas, la noticia de que consiguió la nacionalidad uruguaya hiciera que varios de sus fanáticos salieran a hablar sobre ello y, en el medio de la polémica, el actor tuviera que tomar cartas en el asunto.

Sin embargo, esto no le cayó nada bien a varias personas, quienes no dudaron ni un segundo en criticar la decisión del actor argentino. Si bien él acostumbra visitar el país vecino durante el verano desde hace bastantes años atrás, la decisión de tramitar la nacionalidad dejó a más de uno atónito, por lo que los comentarios no tardaron en aparecer en las redes sociales.

Por ese motivo, Ricardo Darín salió a hablar sobre la situación, ya que no le gustó para nada que la gente opinara de sus decisiones personales, en especial sin conocer toda la situación. A pocas horas de dar a conocer su decisión, el artista publicó un contundente mensaje a través de su cuenta personal de Twitter.

“Perdón por la molestia. Solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado, que no sea mi casa. Sigo pagando impuestos en mi país, como lo hago desde hace 50 años. Odiadores a dormir, es tarde”, escribió en las redes sociales.

