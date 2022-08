Juicio contra Cristina Kirchner: la extitular de la AFI denunció “persecución política”

La presidenta de Justicia Legítima y ex titular de la AFI, Cristina Caamaño, analizó el juicio oral que enfrenta la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. Sobre esto, luego de conocerse los vínculos del fiscal Diego Luciani y el presidente del tribunal Rodrigo Giménez Uriburu, denunció que el hecho «simboliza que la Justicia es una vergüenza» porque «el lawfare busca esmerilar a los dirigentes populares». De este modo, dejó en claro que hay “persecución política”.

«Este juicio simboliza que la Justicia es una vergüenza. El alegato de Luciani, diciendo que no tiene aspiraciones políticas, me hizo acordar al juez (Sergio) Moro, que terminó siendo ministro de (el presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro», sostuvo la ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el programa “Hagamos algo con esto”, en La 990.

La ex fiscal se refirió al rechazo de las recusaciones planteadas por las defensas en el juicio y remarcó que «además de lo que marca la ley, hay una ética». «No queda bien jugar al fútbol en lo de (el líder del PRO, Mauricio) Macri y juzgar a su principal opositora», indicó. Caamaño afirmó que «no es todo el Poder Judicial, pero este grupo de elite juega con el establishment, sienten que no tienen impunidad, no les importa nada. Esta corporación judicial es parte del lawfare».

«Con el lawfare quieren esmerilar a los dirigentes populares y la primera de la lista es Cristina Kirchner. Están apuntando a una muerte jurídica y política de los dirigentes populares. Hay una persecución política«, añadió. Y concluyó: «El peligro no es que la condenen o no a la vicepresidenta, es para todos porque no hay estado de derecho. A cualquiera nos pueden venir a buscar por cualquier cosa y no vamos a tener ninguna posibilidad de defendernos».

El rechazo a las recusaciones de Cristina Kirchner

La ex presidenta no consiguió deshacerse del fiscal y juez que la acusaron de ser jefa de una asociación ilícita que favoreció la obra pública a Lázaro Báez en Santa Cruz. «Los yerros y la mala fe procesal en la que incurrieron las defensas que realizaron livianas referencias», le respondieron a la vicepresidenta luego de que su recusación no surta efecto.

El encargado de resolver la petición fue el Tribunal Oral Federal N°2. El veredicto justificó: «Al fin de cuentas, en orden a las razones que se han brindado a lo largo de esta decisión, es que se habrá de proceder al rechazo de las recusaciones intentadas por no haberse dado razones legítimas ni objetivas que avalen la posición de los incidentistas», dice el documento.

