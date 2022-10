Claudia Villafañe recordó a Diego Maradona a casi dos años de su muerte: “Preferiría que estuviera”

A casi dos años de la muerte de Diego Maradona, su expareja Claudia Villafañe habló por primera vez de la tristeza que le produce la desaparición física del Diez.

“Querría que Diego estuviera acá, aunque todos los días tuviera un juicio”, expresó la mamá de Dalma y Gianinna. Al mismo tiempo aseguró que le pesa más todo lo bueno que vivió con el ídolo que las cosas malas y las peleas que tuvieron que atravesar durante los últimos años.

Después de más de dos décadas juntos, Claudia confesó que cada vez que se acerca el cumpleaños de Diego, no es un día más. “La fecha me llega”, dijo en una entrevista en A la Barbarossa (Telefe). Allí, la exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) abrió su corazón y expresó sus sentimientos más profundos con respecto a la muerte de Maradona.

“Son muchos años compartidos, nos conocimos en el ‘76 y nos pusimos de novios en el ‘77 hasta el 2003 que nos salió el divorcio. Me pesa más lo bueno, yo voy para el lado más amoroso, de ayudar, acompañar. Si me decís qué querrías, diría que estuviera acá, aunque todos los días tuviera un juicio. No me importaría con tal de que las chicas no pasaran por el dolor que están pasando”, contó Claudia.

Fuente: TN