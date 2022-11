Jennifer Aniston habló sobre su infertilidad y relató su lucha para ser madre: “Fue realmente difícil”

Jennifer Aniston abrió su corazón y se refirió a sus deseos de ser madre en una entrevista con la revista Allure. Luego de hacer frente a constantes especulaciones sobre si quería o no tener hijos, la actriz rompió el silencio y contó la lucha que inició en el pasado para quedar embarazada.

“Fue un camino desafiante para mí tener hijos”, compartió la protagonista de Friends al referirse a su historia personal. Para ella, fue muy doloroso no poder quedar embarazada y tener que enfrentar constantes rumores que afirmaban que estaba esperando un hijo. “Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante. Todos los años y años y años de especulación... Fue realmente difícil”, recordó.

Durante la entrevista, Aniston comentó que pasó por varios procesos médicos para intentar quedar embarazada y se arrepintió de no haber cogelado óvulos: “Estaba pasando por tratamientos de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Habría dado cualquier cosa para que alguien me dijera: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’”. “Ahora, ese barco ha zarpado”, agregó sobre la posibilidad de emplear este método para tener un hijo.

En ese sentido, recordó las especulaciones que surgieron en torno a la separación de su exesposo: muchas personas aseguraran que el motivo del final de la relación fue la imposibilidad de ella de quedar embarazada.

Si bien no dio detalles sobre el momento en el que intentó ser mamá, habló de un período complicado de su vida: “Diría que cuando tenía entre 30 y 40 años pasé por cosas muy difíciles, y si no fuera por pasar por eso, nunca me habría convertido en quien estaba destinada a ser”, expresó la celebridad. Con respecto a su futuro sin hijos, agregó: “Siento un poco de alivio ahora porque ya no hay más ‘¿Puedo?’ Ya no tengo que pensar en eso”.

Con una mirada optimista, aseguró que no se arrepiente de cómo funcionaron las cosas: “Tengo mucha gratitud por todas esas mierdas que viví. Si no fuera por ellas me habría quedado atrapada siendo una persona temerosa y nerviosa. Me siento mejor que cuando tenía 20 o 30 años, o a mediados de los 40″.

