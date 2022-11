"Prometieron la Paz y el Orden, pero viven improvisando y culpando a los demás"

Maximiliano Pullaro salió a cruzar con fuerza las desafortunadas declaraciones de un Mracos Corach absolutamente fuera de cualquier lógica y demostrando estar en otra sintonía. Santa Fe vive una situación de inseguridad asfixiante, entre otras cosas, por la ineptitud de un gobierno absolutamente confundido que no sabe como llegar al 10 de diciembre de 2023. Perotti demostró a lo largo de estos casi tres años de gobierno, una falta absoluta de gestión y un Estado ausente en las necesidades más acuciantes de la sociedad, que entre otras cosas, reclama que las promesas de campaña se cumplan y que la paz y el orden no solo sean un slogan más de los tantos a los que están acostumbrados los peronistas y Perotti en particular para solamente ganar elecciones.

Prometieron la Paz y el Orden, pero en lugar de conducir a la policía con un plan de seguridad para combatir a los narcos y delincuentes, viven improvisando y culpando a los demás de su propia falta de gestión. Por eso vamos a #CambiarSantaFe. 1/3https://t.co/ArBecDnq5v — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) November 12, 2022