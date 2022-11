Mauricio Macri: “Este es el fin del kirchnerismo como lo hemos conocido”

Horas antes de viajar a Qatar en calidad de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, Mauricio Macri habló sobre la interna de Juntos por el Cambio y su posible candidatura en las próximas elecciones. “Hoy hay una tensión positiva porque se está discutiendo el ‘para qué' vamos a volver al poder”, expresó.

“No es lo mismo que gane Bullrich o Larreta porque cada uno tiene su estilo”, sostuvo Macri en una entrevista realizada por Jorge Lanata en Radio Mitre.

Durante el reportaje, el dirigente opositor se refirió a las disputas internas en su espacio político, luego de asegurar que “todavía falta mucho” para establecer definiciones y destacar alianzas con el radicalismo. En este marco, señaló: “Si la campaña está bien hecha es un proceso virtuoso, de crecimiento, de transmisión de convicción, de relación entre la gente y el candidato”.

“El miedo a la ruptura institucional total que teníamos antes del 2015 por la semejanza con lo que venía pasando en Venezuela nos aglutinó fácilmente, tanto que llegamos al gobierno sin siquiera haber discutido mínimamente qué modelo económico queríamos para la sociedad”, agregó.

Asimismo, respecto a los orígenes de la coalición, el ex presidente detalló que “solamente había un compromiso de respetar la independencia de poderes, una cultura de poder sana, transparencia, todas cosas que cumplimos muy bien, pero empezaron las fracciones porque cómo se lograba ordenar la economía, que es lo que condiciona todo”.

En tanto, Macri habló sobre las diferencias que existen para medir la interna de JxC y el oficialismo, al afirmar que “la vara siempre ha sido muy injusta y muy distinta”.

“Nosotros tenemos un pequeño intercambio de cosas y es un escándalo, en un momento del país en que nadie sabe quién gobierna, si es el ministro de Economía, si es el presidente o la vicepresidenta. Esto está provocando el colapso del populismo, este es el fin del kirchnerismo como lo hemos conocido. No va a volver a ser una expresión mayoritaria, va a venir un nuevo cambio de paradigma”, indicó.

“Creo que hoy hay una tensión positiva porque se está discutiendo el para qué vamos a volver al poder. Estamos discutiendo que no alcanza con ser educados, ser honestos. Acá hay que terminar con un sistema prebendario, de privilegios terribles”, añadió el ex jefe de Estado.

Por otra parte, al ser consultado por su posible candidatura en las próximas elecciones presidenciales, Macri no brindó precisiones y expresó que su rol es el de “clarificar las ideas para que no haya duda que si la Argentina no va a un profundo cambio no tiene futuro”.

Las críticas a CFK

Macri apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y criticó el discurso brindado en la ciudad de La Plata por el Día de la Militancia. “Creo que lo que vimos anoche es otro capítulo de la Argentina de la insensatez de la que nos tenemos que alejar. Si ella será candidata o no, cada vez tendrá un porcentaje menor pero todavía hay gente que la sigue y que repite las cosas que dice sin ningún sentido”, dijo.

“Ella habla del diálogo, del futuro, y destruye algo más de la institucionalidad. Lo que hizo en el Congreso el otro día no tiene precedentes. No tiene precedentes sublevarse ante un fallo de la Corte e insistir en nombrar a alguien que no le corresponde estar en un Consejo de la Magistratura”, señaló.

Además, el presidente ejecutivo de la Fundación FIFA afirmó que “hoy hay una creciente conciencia que estos discursos como los que escuchamos anoche no nos llevan a ningún lado” y agregó que son “ideas anacrónicas que han destruido uno de los países mas maravillosos del mundo”.

