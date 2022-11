Fernando Iglesias apuntó contra el kirchnerismo: «No podemos hacer un pacto de la Moncloa con ellos»

Fernando Iglesias cruzó al kirchnerismo y al peronismo, acusándolos de «ser lo mismo» aunque alguna facción quiera despegarse del sector comandado por la vicepresidenta. El legislador se expresó respecto a lo que acontezca en las elecciones del próximo año. En ese contexto, aseguró que si asume un dirigente de Juntos por el Cambio necesitará de acuerdos.

El diputado nacional se refirió a la posibilidad de llegar a acuerdos con el oficialismo.»Nosotros no podemos hacer un pacto de la Moncloa con el kirchnerismo. Todos dicen que el peronismo y el kirchnerismo no son lo mismo y, en estos años de legislador, los he visto votar igual en cuestiones importantes«, destacó en una entrevista realizada por LN+.

El dirigente opositor negó que su alianza esté cerrada para llegar a nuevos acuerdos, pero que, en caso de conseguir el triunfo electoral, habría que analizar con qué fuerza política pactar: «Nosotros si llegamos a hacer algún tipo de acuerdo con alguna fuerza política, es para cambiar, cambiar ese estado de postración que tiene la Argentina. Es como dijo Mauricio Macri: «O somos el cambio o no somos nada»», indicó Fernando Iglesias.

A continuación fue el turno de Cristina Kirchner. La vicepresidenta fue cuestionada por el diputado de Juntos por el Cambio por desoír el fallo de la Corte: «Cristina manipuló las designaciones al Consejo de la Magistratura, la Corte le dijo que lo que se había hecho era trampa y ella, como si nada, desacató el fallo. No se está respetando la Constitución«, enfatizó el opositor.

Como cierre no quiso dejar al Partido Justicialista quede indemne de las acusaciones: «El peronismo se ha transformado en una parte cooperativa, desde lo empresarial, y la parte subsidiaria, que son las provincias, los piqueteros, todos los que viven del país productivo», concluyó uno de los denominados «halcón» dentro del PRO.

