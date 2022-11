Gabriel Katopodis: “El Frente de Todos está más unido que nunca”

Este miércoles el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, se refirió a las internas en el Gobierno de cara a las próximas elecciones y aseguró que el Frente De Todos “está más unido que nunca”.

En declaraciones a Nacional Rock, el funcionario expresó: “Yo soy de los que cree que el 2023 es un año clave. Es un año bisagra, muy importante, donde tenemos que poder decidir y desarrollar las condiciones para que la Argentina deje atrás cuatro años muy difíciles”.

“El primer objetivo es el de atacar la inflación, el de frenar la inercia inflacionaria; y el segundo definitivamente es el de mejorar el salario, redistribuir mejor el ingreso para todos los argentinos, generar condiciones para que el sueldo y el salario alcancen”, detalló.

La semana pasada Katopodis estuvo presente en un encuentro encabezado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, realizado en la residencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof. La reunión fue llevada adelante luego del multitudinario acto por el Día de la Militancia en la ciudad de La Plata y contó con la presencia de funcionarios nacionales y dirigentes de la provincia de Buenos Aires.

“La vicepresidenta estaba muy conforme, muy entusiasmada con el encuentro que se había producido. Repasamos la estrategia hacia adelante, los objetivos que tenemos que ir proponiéndonos de cara a un año como el que viene, qué tenemos que hacer para entrar en el año electoral con la mayor fuerza posible”, relató el ministro.

En tanto, al ser consultado por la posible candidatura de la ex jefa de Estado, Katopodis no brindó precisiones y afirmó que el 2023 será un tiempo para establecer definiciones. “Hoy la prioridad es trabajar, llevar adelante la obra pública, que la Argentina siga poniendo en marcha la actividad económica y que en definitiva podamos pensar como seguimos protegiendo a nuestra gente, a nuestra industria y a nuestra producción en un momento tan difícil”, sostuvo.

“Tenemos que ser muy claros en nuestra estrategia para cuidar, para consolidar, para proteger nuestros activos y fundamentalmente la posibilidad de que el país siga desarrollándose”, agregó.

Por otra parte, el titular de Obras Públicas se refirió a los dichos de Andrés “Cuervo” Larroque, secretario general de la Cámpora, quien días atrás cuestionó la gestión del presidente Alberto Fernández al mencionar que “hubo una pérdida de tiempo y un desperdicio de poder”.

“Me parece que cuando hablan los compañeros lo hacen desde la buena fe. Cada uno tendrá su mirada sobre los temas y sobre las prioridades, pero yo no tengo dudas que el Frente de Todos está unido, que no se quebró. Debe ser más fuerte y más duro de lo que parecía, porque en estos años no solo no se rompió, sino que está más unido que nunca. Esa unidad es la que tiene que evitar que vuelva Macri, que vuelva la derecha a gobernar al país”, indicó Katopodis.

Ayer miércoles el ministro viajó a la ciudad de Corrientes para presenciar un nuevo encuentro de gobernadores del Norte Grande. La asamblea estuvo encabezada por el jefe de Gabinete Juan Manzur y fue llevada a cabo con el objetivo de debatir y analizar la agenda de desarrollo de la región.

“Trabajamos con propósitos muy concretos. En mi caso, en cómo seguir consolidando una inversión de obra pública de caminos, de acueductos que permitan que la región crezca y se desarrolle en un lugar de muchas posibilidades hacia adelante, pero al mismo tiempo cumpliendo con una deuda social muy grande”, señaló Katopodis.

