Chino Navarro pidió tener cautela ante posibles bajas de planes sociales en 2023

Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, pidió tener cautela ante posibles bajas de planes sociales en 2023. Sobre ello, afirmó que “no sería correcto que anunciemos medidas que no sabemos si se van a tomar”. Es una posibilidad que el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Victoria Tolosa Paz tome esa determinación el año que viene.

En diálogo con Guillermo Carnota por Radio Rivadavia, opinó que “es correcto que la Justicia participe e investigue irregularidades”, como las del Potenciar Trabajo. Pero pidió que “las personas que ya de por sí tienen dificultades en un país con 40% de pobres y 100% de inflación tengan el apoyo del Estado”. En paralelo, marcó que “para hablar sepamos” e incluyó a “opositores, periodistas, también dirigentes oficialistas y miembros del Poder Judicial”.

Sobre Guillermo Marijuán, el fiscal que procedió con las investigaciones y el pedido de baja, Chino Navarro aseguró que tomó una «decisión irrazonable». «Vos no podés tomar decisiones sobre individuos con datos estadísticos. Ni leyó lo que dice el cruce entre la AFIP y Desarrollo Social, lo que buscó es un título para salir en los medios», amplió. Sobre este punto, pidió «no estigmatizar» a los beneficiarios, y más aún en esta época del año.

El apoyo de Chino Navarro a Alberto Fernández

El dirigente del Movimiento Evita calificó de “razonable la decisión del presidente Alberto Fernández” de recusar a los jueces de la Corte Suprema, quienes fallaron a favor de le restitución a la Ciudad de Buenos Aires del 2,95% de coparticipación de los fondos nacionales. “La decisión de la Corte tiene la falencia de que determina un porcentaje para la Ciudad de Buenos Aires y no lo fundamenta”, agregó.

«Cuando la Corte Suprema habla a través de un fallo, se considera que habla a la Constitución. Los fallos también son políticos y no nos tienen que asustar, pero son políticos no partidarios, así lo consideran los que saben de Constitución moderna. Es una decisión provisoria porque no resuelve el problema de fondo, porque afirman que no va a afectar a la provincia y, en el mismo fallo, dice que el presidente de la Nación debe darle el dinero a la Ciudad, sacándolo de los fondos coparticipables de la provincia», explicó.

La caravana del fútbol, otro tema candente

Sobre los festejos de la Selección aseguró que “terminó bien de causalidad” y aseguró que se trató de “una fiesta pacífica”, pese a que hubo cinco millones de personas en la calle. Por otro lado, en cuanto a la trunca caravana del plantel hacia el Obelisco, el dirigente social afirmó que “nadie evaluó ni previó la cantidad de personas que iba a haber a la calle”. Además, negó que hubiese habido un uso político del acontecimiento y buscó poner paños fríos a las polémicas.

“Hay hechos que son tan evidentes porque la sociedad sola saca sus conclusiones, lo que yo escuche antes, durante y después de los festejos es que el presidente tenía claro que era un festejo de la Selección, que (los jugadores) estaban cansados y que hubo un problema organizativo (…) Se puso a disposición la Casa de Gobierno y los jugadores decidieron con total libertad”, respondió.

* Para www.elintransigente.com