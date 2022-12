Patricia Bullrich celebró que el presidente dio «un paso atrás en su intento chavista»

Antes del fin de semana de Navidad, la Corte Suprema de Justicia falló en favor de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, Alberto Fernández, presidente de la Nación, debe girarle 2,9 puntos de coparticipación a Horacio Rodríguez Larreta. En un principio el mandatario dijo que no acataría el fallo, aunque ahora se arrepintió, puso marcha atrás y admitió que abonaría con bonos, una decisión que celebró Patricia Bullrich.

La ex ministra de Seguridad analizó que «las primeras declaraciones fueron muy fuertes. Ahora se dieron cuenta de lo que se les venía encima. Los del Banco Nación les habrán dicho que no iban a entrar en incumplimiento» y que por eso volvió atrás con el duro comunicado. Sin embargo, esto no fue todo porque en Juntos por el Cambio estaban preparando un pedido de juicio político que quedará en pausa.

«Vamos a esperar porque el delito de sedición es el incumplimiento absoluto y acá han dado un paso muy fuerte atrás de su intento chavista«, aseveró Patricia Bullrich. Así, la titular del PRO festejó el fallo favorable a Rodríguez Larreta, quien también es del espacio macrista pero tuvo varios cruces en las últimas semanas pensando en que ambos son precandidatos a presidente.

Por otra parte, la dirigente aseguró en Radio Mitre que la Corte «dirá si está bien o está mal el mecanismo» de pago en bonos. Más allá de eso, subrayó que este es «un triunfo de los republicanos y demócratas que apoyamos el estado de derecho». De todos modos, el pedido de recusación contra los jueces del máximo tribunal continúa, tal y como señaló el jefe de Estado.

La media marcha atrás de Alberto Fernández

Si bien Alberto Fernández acatará el fallo de la Corte Suprema, realizará el pago mediante bonos TX31 a pesar de que el CABA no los quieran. A su vez, no retrocedió con su pedido de recusación a los magistrados del máximo tribunal. «He ordenado recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas», ratificó vía Twitter.

* Para www.elintransigente.com