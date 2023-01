Alberto Fernández dijo que no llamó a Cristina Kirchner por el pedido de juicio a la Corte Suprema

El presidente Alberto Fernández relató desde Brasil por qué decidió pedir el juicio político de los cuatro miembros de la Corte Suprema, habló de su conducta como funcionarios y aseguró que fue una decisión inconsulta con Cristina Fernández de Kirchner.

Este 1 de enero antes del mediodía, el Jefe de Estado inauguró el año de las elecciones presidenciales con un enfrentamiento a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda y Ricardo Lorezentti. Por medio de sus redes sociales y con una carta, anunció que pediría el juicio político de los cortesanos en pleno, aunque con especial mención al presidente del cuerpo.

“Es algo de lo que estoy convencido, en lo que absolutamente creí”, aseveró el mandatario desde Brasil, donde arribó por la asunción al tercer mandato de Luis Inácio "Lula" Da Silva. “Durante mucho tiempo planteé que la Justicia se revise, pero evidentemente no lo hace, y hemos llegado a una situación límite”, cuestionó.

Por otro lado, aseguró que su decisión fue estrictamente unipersonal y no se comunicó con la Vicepresidenta para anunciarle que la ejecutaría. "No la consulté", remarcó. Cristina Kirchner es una de las voces más críticas de la justicia argentina, a quien acusa de perseguirla mediante el mecanismo del lawfare. En diciembre de 2022 fue condena a seis años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en la causa conocida como Vialidad, fallo por el cual habló de una proscripción política en su contra.

Entrevistado por Daniela Ballester y Juan Amorín en C5N, habló de la condena a Lula Da Silva que le costó dos años de cárcel y la posterior decisión de la justicia de rever la acusación para dejarlo en libertad. “Lula le agradeció a la Corte Suprema por haber tenido la capacidad de revisar los propios fallos”, sostuvo, agregando que esperaba un movimiento parecido de la justicia argentina.

Qué dijo Alberto Fernández de los chats filtrados de Marcelo D'Alessandro

“Hemos visto cosas muy obscenas a la vista de la ciudadanía”, fue la primera respuesta del Presidente sobre los chats de Telegram del Ministro de Seguridad y Justicia porteño, de quien se conocieron la última semana nuevas conversaciones. Esta vez, la filtración mostraba su supuesta relación carnal con el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles.

Para Fernández la manera de obtener dicha información pudo ser ilegal, pero "nunca fueron desmentidos" los chats.

“Nadie dijo que eso era mentira, que no viajaron, o que no se les pagó el viaje. Me parece preocupante porque vemos a jueces y fiscales, en un vínculo absolutamente promiscuo con empresarios”, analizó.

Elecciones 2023: Alberto Fernández pidió la unión del Frente de Todos

Ya con el nuevo año de las elecciones presidenciales comenzado, el mandatario habló este 1 de enero sobre las posibilidades de una reelección de la coalición oficialista y planteó que se vuelve menester la unión de todas las terminales peronistas.

“Para poder ganar tenemos que estar unidos. Y ver cómo saldamos nuestras diferencias de un modo civilizado y democrático”, sostuvo, más allá de que su diálogo con Cristina Kirchner está cortado.

Esta semana en su último acto público del 2022, la Vicepresidenta lo referenció como integrante de la agrupación "Amague y Recule", en referencia a su decisión de acatar el fallo de la Corte Suprema en favor de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación luego de expresar que no lo haría.

Lejos de una reflexión sobre esto, Fernández agregó: “No podemos podemos permitir que el esfuerzo de estos cuatros años se pierda para que vuelvan los mismos que causaron los problemas que recibimos”.

