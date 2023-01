Zamora cuestionó pase de la denuncia contra Robles a Comodoro Py: "Sin federalismo no hay país"

El escándalo de los chats filtrados entre Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles continúa creciendo y el traspaso de la denuncia de Gerardo Zamora a Comodoro Py no fue recibida gratamente por el gobernador de Santiago Del Estero. "Sin federalismo no hay país" acusó Zamora en su cuenta de Twitter junto a un comunicado expresando su frustración con la decisión judicial.

"¡Al final no entregó el celular! Toda la movida mediática y judicial para que la denuncia que oportunamente presenté contra el vocero del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, terminará en Comodoro Py", expresa la carta del gobernador que denunció al Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y agrega: "Seguramente está muy contento el denunciado que no quiso entregar su celular, y lamentablemente con esto, no intentar siquiera, aclarar el escándalo que han generado los chats publicados, los que de ser ciertos, probarían una connivencia en el fallo que hace unos días benefició a la Ciudad más rica del país, en contra del resto".

En el comunicado, Zamora reclama que D'Alessandro debería estar obligado a "aclarar algo así, y tuvo la oportunidad de hacerlo espontáneamente en salvaguarda de su integridad moral, y no lo hizo", mientras que Robles "también tuvo la oportunidad de hacerlo cumpliendo una orden judicial y tampoco lo hizo". "La gravedad institucional que genera este tema, también podría haber sido despejada en principio, por el Presidente de la Corte, que pudo haberle exigido a su vocero (que nunca habla) que lo haga, porque los hechos que denuncie, lo atraviesan inevitablemente a él", le exigió el gobernador a Horacio Rosatti y remarcó: "La gravedad de esta situación, la nula voluntad de aclarar y la falta de cumplimento de una orden judicial, solo demuestran un deterioro en la legitimidad para ejercer la presidencia de uno de los poderes del estado, el que casualmente, por primera vez en la historia se encuentra frente a un conflicto de poderes que se agrava cada vez más".

El dirigente aseguró saber "a lo que se somete al defender el federalismo y luchar por los intereses provincianos frente al centralismo porteño" cuando esto lo pone "como destinatario de ataques, difamaciones y operaciones de todo tipo". De todos modos, aseguró que "no tiene miedo" y que no va a "ceder ni un centímetro cuando se trata de luchar por los intereses de mi provincia y del federalismo".

"Correrán, como estoy viendo, ríos de tinta en ataques mediáticos, me seguirán llegando al oído las veladas amenazas desde ese centralismo porteño, de los que se creen dueños de un país al que desprecian... me podrán atacar y me difamaran hasta de manera vil, no importa", esgrimió Zamora y explicó: "Yo importo poco, no lo hago por mi, y mucho menos por protagonismo electoral, (porque no soy ni seré candidato a nada) como erróneamente algunos quieren conjeturar. Lo importante es el federalismo, ese federalismo subestimado, degradado y tan atacado, es el que dio nacimiento a nuestra patria...y los que amamos a nuestra Patria somos mas, y por más poderosos que sean los que quieren destruirlo, no nos arrodillaremos".

Finalmente, le habló directo a Robles y Rossati a quienes les deseó que se sientan "orgullosos y poderosos, con ese poder que algunos creen que se puede hacer poner de rodillas a hombres e instituciones". "Pero sepa que su poder deriva de un nombramiento por decreto de Macri. Esa mácula la tendrá por siempre, y la leerán con vergüenza histórica las futuras generaciones. Yo seguiré con todas mis fuerzas defendiendo a mi provincia, y solo me arrodillo ante Dios y los sagrados intereses de mi pueblo santiagueño!", finalizó el gobernador.

Con información de www.ambito.com