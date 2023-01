“Otro récord del kirchnerismo”: las críticas de la oposición tras conocerse el mayor índice de inflación anual desde 1991

De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de diciembre se ubicó en 5,1%. Con ese registro, la variación de precios durante todo 2022 ascendió a 94,8%, la más alta desde 1991, cuando el índice registró un aumento del 84% anual. Por ello, las críticas de los referentes opositores no tardaron en llegar.

“Es un tema de prioridades: si te ocupás solamente de tu impunidad y tus intereses en lugar de los problemas que le hacen la vida imposible a los argentinos, pasan estas cosas. La buena noticia es que se puede gobernar diferente, se puede cambiar la Argentina. Hagámoslo juntos”, apuntó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en un mensaje con claro tono electoral.

Por su parte, la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó en sus redes sociales: “94,8%. Cerramos el año con el índice inflacionario más alto desde 1991. Así termina la guerra contra la inflación de Alberto Fernández. Hay que bajar los gastos que día a día aumentan el déficit fiscal y alimentan un Estado burocrático para la política y en contra de la gente”.

“La inflación más alta de los últimos 31 años. Un gobierno sin Plan Económico. La inflación no son “números”, son millones de argentinos que trabajan, se esfuerzan y no llegan a fin de mes. Gobierne quien gobierne, en 2024 hay que asumir el costo de decir la verdad, presentar un plan realista y enfrentar la inflación de una vez”, aseguró la diputada nacional y ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

En tanto, el senador Martín Lousteau posteó una imagen con la leyenda “94,8% de inflación acumulada en 2022, la más alta en 32 años” y remarcó: “Otro récord del kirchnerismo”.

“INFLACIÓN = DELITO Inflación anual del 94,8%. Vengan los políticos ladrones y sus economistas a sueldo a defender que es bueno tener un BCRA. Lo único que quieren es seguir robando ya que este gobierno (con aval de JxK) se robó 15% del PBI con emisión en los últimos tres años”, consideró Javier Milei.

Su par en la Cámara Baja Mario Negri, destacó: “Festejan una inflación del 95 % anual, la más alta en 30 años: La epopeya de un Gobierno que solo busca esconder su incapacidad generando nuevos problemas, mientras cada vez más argentinos caen en la pobreza”. Y concluyó en un segundo mensaje: “Argentina se afirma como el segundo país con más alta inflación en la región, sólo superada por Venezuela. No es casualidad. No va a bajar la inflación sin inversiones, sin seguridad jurídica, sin respeto a la Constitución Nacional y sin un plan económico en serio”.

“94,8% de inflación en 2022. La más alta desde 1991. Qué festejan? De qué se ríen? En marzo le declararon la guerra a la inflación. No perdieron como en la guerra, perdimos los argentinos. Dejen la sarasa y gobiernen de una vez”, pidió el ex diputado y actual Secretario de Asuntos Públicos del Gobierno porteño, Waldo Wolff.

“La inflación más alta de los últimos 30 años y niveles de pobreza alarmantes. Eso pasa cuando un gobierno vive en una burbuja, sin rumbo. Necesitamos una transformación. Trabajemos fuerte para que a partir del 10 de diciembre la hagamos juntos”, dijo por su parte el gobernador jujeño, Gerardo Morales.

Asimismo, el diputado Diego Santilli publicó una placa partida recordando que en marzo de 2022 el presidente Alberto Fernández prometió “empezar la guerra contra la inflación”, junto con el número final del año pasado.

“Cuando asumí como Diputado, el kirchnerismo nos quiso vender un Presupuesto con inflación proyectada de 33%. Finalmente, la inflación 2022 fue de 94,8% y se llevó puesta la economía de miles de familias. Son una fábrica de mentiras y fracasos”, se sumó Ricardo López Murphy.

“Un nuevo logro del gobierno ‘Nac&Pop’: la inflación más alta de los últimos 32 años”, apuntó Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica.

Por su parte, Juan Manuel López destacó el índice de inflación de 2022 y agregó: “Pero el gobierno cree que la agenda de la Argentina y del Congreso tiene que ser hacerle un juicio político a la Corte Suprema por dos sentencias que no le gustaron. Fenómeno”.

A su vez, José Luis Espert afirmó: “Al final fue 94,8% y dije 100% hace un año cuando recién arrancaba 2022. Nada de diario del lunes”. Y añadió: “La inflación 2022 fue 94.8%. El rubro que más creció fueron los Textiles, 120%, industria ultra protegidas si las hay. Alimentos, señalados por todos como los malos de la película (guerra al campo a diario), 95%. Pero en Argenta, relato mata dato. País de boludos incurable”.

