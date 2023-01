Brenda Vimo: "estoy analizando en qué espacio puedo ser útil”

La concejal del PJ Brenda Vimo asumió como intendenta interina, en el marco de las vacaciones del intendente Luis Castellano. En ese marco, en la mañana de este lunes dialogó con Radio Rafaela sobre el rol que le toca ocupar y remarcó la enorme responsabilidad que para ella significa.

“Estamos empezando este rol provisorio, pero emblemático y sumamente importante”, dijo. “La última vez que una mujer asumió este lugar fue hace 20 años, la doctora Lilian Landa como presidenta del Concejo reemplazó en el cargo al entonces intendente Omar Perotti”, comentó.

Legalmente, el reemplazo al intendente de la ciudad corresponde al presidente del Concejo. En este caso, se trataría de Germán Bottero. Sin embargo, sus vacaciones coincidieron en esta ocasión con las del intendente por lo que la responsabilidad recayó en Vimo, vicepresidenta primera del Concejo.

“Es un honor para mí”, dijo Vimo y agregó que van a pensar en el día a día. “Creo que es muy importante ocupar estos espacios, con todo lo que implica que una mujer lo ocupe”, destacó. “Una, desde el Legislativo, olvida a veces la responsabilidad de estar en el Ejecutivo. La intendencia es un gran rol y mi expectativa es estar a la altura de las circunstancias”.

Falta de Mujeres

En el marco de este rol que le toca ocupar, Vimo reflexionó: “no se si faltan mujeres que se animen o faltan espacios que dejen que la mujer se anime. Muchas veces, no dejan que las mujeres avancen quienes están agarrados de la silla”.

“Hace más de un mes que se viene hablando de los roles de jerarquía en el Concejo, donde hay tres hombres. Todas nos animamos, pero necesitamos que te acompañen y te lo permitan. Es un debate que se seguirá dando, el mundo está cambiando y la sociedad va cambiando, poco a poco vamos teniendo más voz y más presencia”.

Ahora, en esta nueva función temporal, “vamos a estar acompañando todas las intervenciones en las que tendría que estar el intendente y rogar que no suceda nada. Desde un interinato, no se pueden hacer grandes cambios”.

Consultada acerca de sus sensaciones personales y los roles políticos que desempeña, dijo: “aprendí que hay que vivir el día a día y no proyectar. Me siento fortalecida, y trato de llevar a cabo lo que creo que es correcto en el día a día”.

Año electoral

La ahora intenta interina pronosticó un año muy complejo, con mucha confrontación y poca construcción desde el diálogo. “Ceo que se viene un año muy difícil, un año de elecciones al que percibo violento. Veo mucha violencia y creo que este año se va a sintetizar en cómo destruyo a otro y no cómo construyo por mí”, analizó.

“Creo que va a ser un año muy difícil, no muchos tendremos ganas de enfrentarlo. Creo que hay que sumar y el desafío es entender cuándo se puede sumar y cuándo no. Particularmente, no se adónde voy a estar, pero estoy analizando en qué espacio puedo ser útil”, comentó.

El Concejo Municipal

En la misma charla, la concejal Vimo analizó el trabajo del legislativo local. “Yo soy bastante disruptiva y a veces incorrecta, no es tan fácil traer debates profundos. Lo hemos vivido el año pasado y este año electoral creo que será un año de poco debate, no creo que nadie quiera debatir algo profundo. Todo lo que se opina y se dice es en función de ganar o perder votantes”.

“Vamos a querer debatir y se van a tirar pelotas de un lado para el otro. Los debates reales que le van a cambiar la vida a la gente no se van a dar. El debate de agrotóxicos ha sido un emblema, y es un ejemplo de lo que está sucediendo. Cualquier tema profundo tiene repercusión social y creo que en un año político nadie se atreve a darlos”, finalizó la doctora.

Fuente: Radio Rafaela