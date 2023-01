Carlos Heller acusó a Juntos por el Cambio de «no dejar funcionar el Parlamento»

En declaraciones radiales, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda aseguró que la principal bancada opositora busca «castigar a la gente» bloqueando la votación de leyes. «El Congreso no funciona porque hay leyes que, cuando las tratamos en comisiones, Juntos por el Cambio te demuestra que no quiere que haya más universidades y no quiere que la gente que no tiene aportes se jubile», arremetió el economista según NA.

A su juicio, desde Juntos por el Cambio «castigan a la gente y usan como excusa el pedido de juicio político contra la Corte Suprema para no darle más derechos a la sociedad». Para Heller, se trata de un «chantaje» de la oposición. Sus dirigentes ya avisaron que, en la medida en que el oficialismo sostenga el pedido de juicio político contra la Corte, no va a dar quórum para tratar otros temas en el período de sesiones extraordinarias.

«Antes de esta discusión de juicio político, ya el parlamento tenía las dificultades que Juntos por el Cambio planteaba, sin dar quórum para poder funcionar», aclaró el principal referente económico del bloque oficialista. Por último, expresó: «En Juntos por el Cambio tendrán que asumir el costo que tiene ante la ciudadanía paralizar el Congreso”.

El Frente de Todos iría por un DNU

Este martes, el gobernador de Chaco Jorge Capitanich le pidió al presidente Alberto Fernández que elabore un DNU para evitar el bloqueo al juicio político. Sin embargo, esto iría más allá, debido a que, acorde declaró en El Destape Radio, JxC estaría realizando un «bloqueo institucional» al no sancionarse leyes que beneficien a los argentinos.

«Hay 37 iniciativas legislativas en las que hay que buscar el máximo nivel de consenso. Si no hay ese consenso, por el consenso social y ciudadano que tienen hay que ir y trabajar por la instrumentación a través del decreto de necesidad y urgencia”, justificó.

* Para www.elintransigente.com