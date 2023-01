Elecciones 2023: quién será el próximo presidente, según revela esta encuesta

En un año electoral, las consultoras ya están indagando los posibles resultados que podrían verse en octubre. Una de ellas es la consultora Raúl Aragón & Asociados, con una encuesta a nivel país para 1.500 personas, donde se dieron dos escenarios.

En primer lugar, presenta a Horacio Rodríguez Larreta como candidato de Juntos por el Cambio, Sergio Massa en el Frente de Todos, Javier Milei por el Partido Libertario y Myriam Bregman, representando a la izquierda. El resultado dio a Larreta como ganador, votado por el 29,1%, mientras que Massa obtuvo el 24,8% y Milei, el 18.3%.

En el segundo escenario, estaban Patricia Bullrich, Sergio Massa, Javier Milei y Myriam Bregman. La representante de JxC obtuvo el 34.3% de los votos, mientras que Massa quedó por detrás con el 23.5%.

Ante este contexto, el consultor político Raúl Aragón dijo que en caso de haber balotage, sería entre cualquiera de los dos candidatos de Juntos por El Cambio y Sergio Massa. "El votante de Milei no puede votar otra cosa que no sea el partido de Mauricio Macri", advirtió.

El candidato de Juntos por el Cambio, en primer lugar

"Los resultados también indican que el candidato que gane las PASO de Juntos por el Cambio, será el próximo presidente. Es decir, la presidencia hoy se definiría por la interna de este partido", sentenció.

Sobre los candidatos de esta agrupación en las PASO, indicó: "Están en la mira Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, tampoco hay que descartar la figura de María Eugenia Vidal".

Sobre Mauricio Macri, aseguró que es un candidato descartado, ya que al igual que Cristina Kirchner tienen un voto de rechazo, y "no los votaría el 50%, por lo cual no pueden ganar el balotaje".

Elecciones: ¿cómo quedarían Larreta, Macri y Bullrich en una interna?

Por su parte, la consultora Zuban Córdoba y Asociados publicó la segunda parte de la encuesta que llevó a cabo entre el 17 y el 21 de diciembre de 2022 sobre 1.300 consultados mayores de 16 años, y midió a los precandidatos de Juntos por el Cambio que podrían competir entre sí en las PASO de agosto, en tres dimensiones distintas: una sobre la totalidad de los encuestados, otra solo sobre quienes afirmaron que votarán a la alianza opositora este año y la tercera sobre respondida solo por los que votaron al ex presidente Mauricio Macri en 2019.

En el primer escenario, Rodríguez Larreta sacó una amplia ventaja con una intención de voto del 20,5%, seguido por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich con el 11,8%. El ex presidente Mauricio Macri apareció en el tercer lugar con el 9,7% y detrás suyo la diputada María Eugenia Vidal, con el 8,5%.

La UCR está en desventaja frente al PRO, según este sondeo, donde Gerardo Morales cosechó apenas un 5,8% y Facundo Manes un 4,4%. Detrás de ellos se ubicó Ricardo López, referente del ala liberal de Juntos por el Cambio, con el 1,2%.

Rodríguez Larreta también aparece como claro favorito entre los votantes que ya decidieron apoyar a Juntos por el Cambio. El jefe de Gobierno tuvo un 31,8% en esta dimensión de la encuesta y deja muy atrás a Bullrich con el 19,7% y a Macri con el 18,3%. Vidal obtiene el 13,5%; Morales 3,2%; Manes 2,6% y López Murphy 1,1%.

Por estos días Macri estira el suspenso sobre si será candidato o no y mantiene una negociación bastante hermética con Rodríguez Larreta. En ese contexto, la encuesta de Zuban Córdoba no le da un buen pronóstico al ex mandatario, dado que entre aquellas personas que lo votaron en 2019 el 39,1% optó por Larreta, el 20% por Bullrich y solo 17% dijo que volvería a elegir al ex presidente si fuera a las PASO.

Con información de www.iprofesional.com