“Tiene hasta marzo”: el ultimátum de Miguel Ángel Pichetto a Mauricio Macri con miras a las elecciones 2023

El auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto salió a marcarle la cancha a Mauricio Macri. Como el ex presidente aún no decidió si se va a presentar a las elecciones de este año, Pichetto, a modo de ultimátum, planteó que “Macri tiene hasta marzo para decidir si será candidato”. De todas formas, el líder de Peronismo Federal sugirió que el fundador del PRO debería ser en postulante presidencial de Juntos por el Cambio.

Si bien sostuvo que Macri es quien concentra mayormente el liderazgo dentro del conglomerado opositor, advirtió que “se agotan los tiempos”. “En abril ya hay que empezar a presentar las listas y los programas para la elección primaria de agosto. Estamos en tiempo de descuento”, advirtió Pichetto en declaraciones a Radio Rivadavia, utilizando una analogía futbolística.

“Macri tiene hasta marzo como tiempo máximo para resolver y tomar su decisión. Uno entiende que está ante una decisión de vida importante en lo personal, pero está el destino de la Argentina también”, insistió Pichetto. Y consideró que “la Argentina necesita un sinceramiento en términos de los liderazgos”. Sobre esto último, incluyó no sólo a Macri en relación a Juntos por el Cambio, sino también a la vicepresidenta Cristina Kirchner, del Frente de Todos.

Qué tiene que tener el próximo presidente, según Pichetto

El líder de Peronismo Federal sostuvo que tras la experiencia “frustrante” de la gestión de Alberto Fernández, la Argentina “no puede volver a soportar esa situación anómala”. “No va a soportar que el poder esté en un lado y el poder presidencial en otro. El presidente que surja del proceso electoral de octubre y eventualmente de un balotaje, si lo hay, debe ser un presidente con autoridad, con liderazgo, y con capacidad de gobierno y de gestión”, puntualizó.

“Este esquema de que el líder es el líder y el poder se delega en otra figura, este tema está agotado para mal. No va a funcionar, y no es creíble tampoco. Las experiencias han sido muy frustrantes. No hay nada más fuerte que el poder presidencial en la Argentina. Ni tampoco un poder presidencial subordinado a otra figura. Me parece que en esta experiencia los liderazgos deben ser los más fuertes de cara al proceso electoral y dirimir un camino para la Argentina», argumentó Pichetto.

Miguel Ángel Pichetto también opinó sobre Cristina Kirchner

Para Pichetto, que Cristina Kirchner se haya bajado anticipadamente de una eventual candidatura este año tras la condena por la Causa Vialidad “fue un error” porque “aumentó su debilidad” política tanto al interior del oficialismo como en el escenario político en general. “Está en marcha un proceso político dentro del kirchnerismo de volver a reconstruir la centralidad de Cristina Fernández”, consideró. Y aseveró: “La declaración que hizo a posteriori el juicio de Vialidad fue un error, quizás por los efectos del resultado”.

“Quizás si hubiera estado más serena y hubiera tenido un mejor asesoramiento, habría planteado que la absolvieron del delito que la imputaron que será ser jefa de una banda, y que en los otros temas iba a apelar y mantener gravitante su candidatura. Eso le iba a dar más fortaleza dentro del Frente de Todos y también hacia afuera”, subrayó Pichetto. “Ese discurso fue aumentar su debilidad. Creo que esto está en revisión”, concluyó.

* Para www.elintransigente.com