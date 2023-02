Un senador cercano a Cristina Kirchner apuntó contra Alberto Fernández: «No hay un solo dueño de la coalición»

Las diferencias dentro del Frente de Todos son cada vez más evidentes. El lado kirchnerista del partido está furioso con Alberto Fernández, quien hace meses no habla con Cristina Kirchner ni le consulta acerca de las próximas decisiones a pesar de ser la vicepresidenta de la Nación. En este marco, todo indica que para las elecciones de octubre se dividirán en dos listas.

Sin embargo, las disputas ya comenzaron desde ahora porque Mariano Recalde, senador cercano a la exmandataria, cargó contra el jefe de Estado y le recordó que «no hay un solo dueño de la coalición«. También le pidió que «si armamos un frente electoral para gobernar, que esa coalición funcione como tal y no haya un solo dueño, sino que se discuta colectivamente y que en esas discusiones que se tienen que dar puertas adentro saquemos las mejores conclusiones».

En este mismo sentido, el ex funcionario del Gobierno de Cristina Kirchner recomendó que «las discusiones internas no deben salir en los medios de comunicación«. También reconoció que apuntan a «mejorar los resultados del Gobierno y pensar una estrategia electoral para que este camino que se emprendió en 2019 continúe y no se vuelva a los 90, más que 2015».

Recalde también cuestionó el rol que tomó Alberto Fernández dentro del espacio luego de los cruces con el kirchnerismo. «Lamentablemente, hay una persona que tiene la mayor responsabilidad, que es el presidente del partido y de la Nación, que debería convocar a las otras patas del frente político, que son ni más ni menos que Cristina Kirchner y Sergio Massa», arremetió según NA.

¿Cristina Kirchner 2023?

Por otro lado, el senador y militante de La Cámpora fue consultado acerca del rol que tomará Cristina Kirchner en octubre próximo. «No tengo la certeza y tengo la esperanza de que sea candidata. La proscripción está. El fallo no está firme, pero podría estarlo en cualquier momento. La Corte Suprema nos tiene acostumbrados a fallos creativos y a velocidades muy distintas de acuerdo al caso que se trate», respondió.

Aprovechando esto, Recalde continuó con críticas al máximo tribunal y apoyó el pedido de juicio político. «Estamos en un país jaqueado por un Poder Judicial que se arroga facultades que no le corresponde, la suma del poder público, y actúa casi, casi, salvando algunas formas, como los milicos en otras épocas. Ojalá logremos los consensos y podamos demostrar y la gente se escandalice cuando vea las pruebas, lo que pasó y traspase esa barrera mediática de protección que tienen ciertos poderosos. Hoy la Corte Suprema es la escribanía del macrismo, son mascotas del poder, personas que tienen una doble vara a la hora de decidir», concluyó.

