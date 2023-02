Tras los polémicos dichos de Alberto Fernández, la oposición salió al cruce: “Hay 3.700.000 de indigentes que no comen”

Después de decir que la inflación es algo que “está en la cabeza de la gente”, Alberto Fernández lanzó otros polémicos dichos con respecto a la industria gastronómica y desató el enojo de la parte de la oposición, quienes no tardaron en salir al cruce desde sus respectivas redes sociales.

En un acto durante este viernes en Concepción del Uruguay, el presidente dijo que “la industria hotelera y la gastronomía están a full” y ahora la gente “se queja porque hay que esperar dos horas” para comer afuera. “Cuando veo que la industria hotelera o gastronómica está a full, cuando escucho que la queja es que hay que esperar dos horas, bienvenido sea”, comentó.

Uno de los primeros en repudiar las palabras de Fernández fue el radical Mario Negri. A través de su cuenta de Twitter escribió: “Alberto Fernández: ‘Las quejas de la gente ahora son porque hay que esperar dos horas para ir a comer’. Según el INDEC hay 3.700.000 indigentes, argentinos que no esperan dos horas sino que NO COMEN. Se ríen en la cara de la gente o no tienen idea de lo que pasa en el país”.

“Presidente le aconsejamos que saque turno para un chequeo o amplíe sus amistades. Parece que no está escuchando o no le llegan los reclamos de la gente: por la inflación, la plata no alcanza, inseguridad, PAMI no funciona, miseria de jubilaciones y pensiones. No nos tome el pelo”, comentó por su parte la diputada Graciela Ocaña.

Fuente: via pais