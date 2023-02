Charlotte Caniggia reveló que ya no tiene vínculo con Mariana Nannis y Claudio Paul: “Me dieron la espalda”

Charlotte Caniggia sorprendió al revelar cómo continúa su conflicto familiar con sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul. “No tengo ningún tipo de relación, me dieron la espalda”, se sinceró ella en sus redes sociales.

La exparticipante de El Hotel de los Famosos 2 (eltrece) interactuó con sus seguidores en su perfil de Instagram y respondió algunas preguntas vinculadas a su vida personal. Fue así que preocupó a sus fans con sus palabras: “La pasé muy mal y estuve muy triste con esta situación”.

Semanas atrás, Charlotte se había expresado con total alegría en sus redes sociales por el reciente embarazo de su hermano mellizo Alex con Melody Luz. Sin embargo, la joven no tiene la misma relación con su papá y su mamá porque desde su separación en 2019 cortaron todo tipo de relación con ella. “Solo me hablan para buscarme pelea”, detalló.

“No me hablo con ninguno de los dos”, manifestó la joven modelo en una de sus historias de la mencionada red social. De esa manera, sorprendió con su relato ya que años atrás parecía ser inseparable de sus padres. “Ya no me importa, pero sí la pasé muy mal y estuve muy triste con esta situación”, lanzó sobre el dolor que padeció.

Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis estuvieron juntos por 20 años y se separaron conflictivamente hace casi cuatro. Es que la madre de Charlotte y Alex denunció a su exmarido por abuso sexual y también confesó haber recibido golpes de parte de él y amenazas de muerte.

Fuente: TN