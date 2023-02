Patricia Bullrich rechazó a Javier Milei en Juntos por el Cambio pero le dejó una puerta abierta si gana las elecciones

En Juntos por el Cambio tienen varios precandidatos a presidente pensando en las elecciones de octubre. En las encuestas, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aparece como una de las favoritas del espacio que lidera Mauricio Macri. Sin embargo, su victoria no está garantizada y por eso evalúa alianzas con otros dirigentes, como Javier Milei, para seguir sumando votos.

A pesar de estas suposiciones, la exministra de Seguridad aclaró: «En Juntos por el Cambio no vamos a hacer una alianza con Milei. Él va por su lado y nosotros por el nuestro», afirmó la dirigente. En este mismo sentido, aclaró que si le toca llegar al Gobierno «sería mejor trabajar con Milei que con gobernadores peronistas que te agarran la billetera«.

Seguido a esto, remarcó que «no tiene sentido» insistir con Javier Milei dentro de Juntos por el Cambio porque esa idea está caída. En LN+ le preguntaron si le daría un cargo en caso de ganar y prefirió omitir la respuesta porque ella tiene «un importante equipo trabajando» aunque de ser así lo negociaría: «Quisiera decir que para nosotros sería importante tener un acuerdo político porque pueden tener 10 o 12 diputados que nos pueden ayudar votando paquetes de reformas de leyes», explicó.

¿Patricia Bullrich le da un lugar a Macri?

Si de cargos y alianzas se trata, la que más expectativa está causando dentro del espacio es la definición de Mauricio Macri sobre su posible candidatura o unión a alguna lista. Por su cercanía, se especuló que podría ir con Patricia Bullrich aunque la titular del PRO explicó que él debe tener su propia corriente por la envergadura de su nombre.

«Macri tiene un cargo de por vida que para nosotros es siempre presidente. Todos los que fueron presidentes y luego fueron senadores renunciaron. Sanguinetti y Alfonsín, por ejemplo. El presidente ya tiene un cargo de por sí. No me parece que sea embajador, lo es de por sí«, respondió la ex ministra de Seguridad ante la propuesta de que el ex mandatario sea su embajador.

